Avete già visto il film fan-made su Obi-Wan Kenobi?

2 January 2020 – 17:59

Che sia piaciuta o meno la conclusione contenuta nel nono capitolo, dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker molti fan si sentono ormai orfani di una delle saghe fantascientifiche più longeve e amate degli ultimi decenni. Ovviamente, questo universo narrativo è lungi dall’essere effettivamente concluso: oltre a un nuovo film previsto per il dicembre 2022, ci sono sempre le serie tv su Disney+: negli Stati Uniti si è appena conclusa la prima stagione di The Mandalorian, da noi a marzo, e avrà di sicuro altri nuovi episodi; arriveranno ben presto anche i titoli su Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi. Quest’ultimo è al centro di un interessante film fan-made diffuso in queste settimane gratuitamente su YouTube, che porta il titolo ufficiale proprio di Kenobi: A Star Wars Fan Film.



A crearlo è stato Jason Satterland, un regista con un’esperienza di più di 25 anni nella realizzazione di film, episodi di serie e video musicali, e che già nel 2017 aveva diffuso il progetto Star Wars: The Force and the Fury. Anche in questo caso si tratta di un lavoro “senza nessuna affiliazione con Lucasfilm/Disney”, ovvero “una lettera d’amore” per la saga cinematografica. Il risultato, che potete godervi qui sopra, è comunque ben lungi dall’essere un video amatoriale, anzi, sfoggia capacità produttive sorprendenti per essere un progetto non ufficiale e con un budget che si può immaginare non immenso.

Convincente è anche la trama messa a punto per questo mediometraggio di circa 20 minuti. Come dice il titolo, il protagonista è Obi-Wan Kenobi che vediamo mentre si è autoesiliato sul pianeta desertico di Tatooine (in realtà una località della California del Sud). Qui è in contatto con Owen Lars e Beru Lars, i quali si sono presi in carico di proteggere il giovane nipote Luke Skywalker (quindi siamo temporalmente dopo gli eventi della trilogia prequel). Sebbene Obi-Wan e Owen abbiano le loro divergenze, sono costretti a lavorare insieme, quando un manipolo di forze imperiali raggiunge il pianeta in cerca del bambino. Fra battaglie laser, impiego della Forza e controllo mentale, il cavaliere Jedi riuscirà a proteggere il piccolo Luke, proprio colui che nella trilogia ufficiale, anni dopo, diverrà il suo discepolo.

