Amazon Prime Video: tutte le novità di gennaio

2 Gennaio 2020 – 15:02

Pochi titoli, ma dalle aspettative molto alte: sono le novità di Amazon Prime Video nel primo mese del 2020. A gennaio, infatti, sulla piattaforma di streaming debutta la docuserie affidata al veterano di The Grand Tour James May e la serie d’azione, tratta dal mondo di Jason Bourne, Treadstone. Ma a farsi attendere è soprattutto Star Trek: Picard, la produzione sci-fi con il ritorno di Patrick Stewart nel mitico ruolo ora ammantato da un grande mistero.

Our Man in… Japan – docuserie, dal 3 gennaio



Uno dei protagonisti storici di Top Gear e The Grand Tour, James May, approda nella terra del Sol Levante. Dopo esserci già stato 15 anni fa, viaggia per il Giappone immergendosi nelle sue bellezze e nelle sue creazioni più folli, da Godzilla ai cosplayer.

Treadstone – prima stagione ,dal 10 gennaio



Creata dai produttori dei film di Jason Bourne e legata proprio a quell’universo narrativo, qui si esplora la storia – dalle origini a oggi – dell’Operazione Treadstone, celebre programma di missioni segrete della Cia che trasforma alcune reclute in assassini.

Star Trek: Picard – prima stagione, dal 24 gennaio



Patrick Stewart torna a ricoprire uno dei suoi ruoli più celebri e memorabili, quello del capitano Jean-Luc Picard, divenuto noto nelle sette stagioni di Star Trek: Next Generation. La serie segue le vicende del popolare personaggio una volta ritirato dalla flotta stellare, anche se alcuni fantasmi del passato lo costringono a tornare in azione e a incontrare vecchie conoscenze. La produzione, originale Cbs All Access, sarà disponibile su Prime Video, un episodio a settimana.

