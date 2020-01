WhatsApp, da oggi non potrai più usarlo se hai uno di questi telefoni

1 Gennaio 2020 – 11:28

aa partire da oggi, 1 gennaio 2020, che WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone: è il via di un lungo periodo di switch-off per l’applicazione dei messaggi gratuiti, che vedrà prima l’abbandono degli ormai defunti dispositivi Windows Phone, per poi risultare non utilizzabile anche su alcuni iPhone e smartphone Android.Continua a leggere



aa partire da oggi, 1 gennaio 2020, che WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone: è il via di un lungo periodo di switch-off per l’applicazione dei messaggi gratuiti, che vedrà prima l’abbandono degli ormai defunti dispositivi Windows Phone, per poi risultare non utilizzabile anche su alcuni iPhone e smartphone Android.

Continua a leggere aa partire da oggi, 1 gennaio 2020, che WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone: è il via di un lungo periodo di switch-off per l’applicazione dei messaggi gratuiti, che vedrà prima l’abbandono degli ormai defunti dispositivi Windows Phone, per poi risultare non utilizzabile anche su alcuni iPhone e smartphone Android.

Fonte: Fanpage Tech