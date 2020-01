Phishing e cifratura: tra i buoni propositi per il 2020 mettiamo anche la sicurezza informatica

1 Gennaio 2020 – 13:08

Secondo un’indagine realizzata da Toluna per La Stampa, meno del 18 per cento degli intervistati sarebbe in grado di identificare i diversi tipi di phishing. E con i deepfake le cybertruffe potrebbero diventare ancora più difficili da smascherare

Fonte: La Stampa