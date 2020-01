50 persone da tenere d’occhio nel 2020

1 Gennaio 2020 – 9:03

La nostra top 50 delle donne e degli uomini che suggeriamo di seguire nell’anno nuovo – in una rassegna che ormai è una tradizione di Wired – contiene un mix di persone che svolgono professioni molto diverse: ci sono i protagonisti del mondo della ricerca scientifica e dell’esplorazione spaziale, ma anche artisti, musicisti, sportivi, politici, imprenditori e startupper, senza scordare attivisti, attori e ministri. Tutti faranno parlare di sé nel corso del 2020, o perlomeno questa è la nostra sensazione.

Azzeccare in anticipo i protagonisti dell’anno è complicato, soprattutto senza una sfera di cristallo sotto mano, ma abbiamo fatto qualche tentativo. Nella lista ci sono persone di cui quest’anno si celebrano ricorrenze importanti o di cui si parlerà nel mondo della diplomazia internazionale e del cinema, ma anche giovani promesse e Ceo già affermati. Molte sono figure ammirevoli, mentre per altre è ancora troppo presto per potersi esprimere e bisognerà attendere il corso degli eventi.

La sequenza di foto mescola giovanissimi a cavallo della maggiore età con personalità di grande esperienza, e non mancano figure come hacker, promesse dello sport, fumettisti e direttori di grandi centri culturali o strategici. Alcuni volti sono già entrati nella storia, altri sono emergenti, e ci sono pure sonde spaziali, antichi combattenti e artisti del passato, che a modo loro saranno di certo protagonisti.

Certo è anche che ai protagonisti della gallery sarà dato spazio sulle pagine di questo giornale, cartacee o digitali che siano, oppure ai nostri eventi. Per tutti abbiamo raccolto, nelle didascalie che accompagnano le fotografie, quali caratteristiche ne fanno secondo noi persone Wired.

