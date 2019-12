Snapchat lancia un cartone animato sui Bitmoji

31 Dicembre 2019 – 18:43

Snapchat annuncia Bitmoji TV (fonte: Snapchat)Da febbraio 2020 l’avatar Bitmoji di Snapchat diventerà il protagonista di una serie di cartoni animati full-motion, ribattezzata Bitmoji Tv. I Bitmoji sono nati come avatar cartoon, da creare con un’applicazione inizialmente legata a Facebook che permetteva di generare fumetti con protagonisti gli avatar degli utenti. Nel 2016 Snapchat ha acquistato la società dei Bitmoji, Bitstrips.

Finora i Bitmoji erano stati impiegati principalmente come adesivi nelle chat, e avevano fatto qualche comparsa in brevi strisce a fumetti personalizzabili, ma di fatto non gli era mai stata data molta importanza, relegandoli a una semplice funzionalità di Snapchat.

Ora, con la creazione di episodi di animazione originali incentrati sul Bitmoji, tutto cambia: a partire da febbraio del prossimo anno, Snapchat creerà un nuovo format imperniato sull’avatar dell’utente, che diventerà protagonista di una serie animata personalizzabile.



Bitmoji Tv permetterà all’utente di inserire in set di avventure programmate il proprio avatar, unitamente a quello degli amici. Come si diceva, la serie animata permetterà agli stessi utenti di essere i protagonisti degli episodi: ad esempio il proprio Bitmoji vestirà i panni del capitano di una nave spaziale, di un’agente segreto o di uno zombie.

Il formato degli episodi sarà quello a schermata orientata verticalmente tipico di Snapchat, ma al momento il social network non ha voluto rivelare di più, lasciano gli utenti in sospeso fino a febbraio.

L’animazione dei Bitmoji sarà migliore di quella fornita finora dal social network per gli avatar, che vedeva solamente sfondi animati in maniera rudimentale. Gli avatar degli utenti si animeranno con uno stile che ricorda molto l’animazione di South Park, grazie a pattern preimpostati che saranno personalizzabili in base agli avatar inseriti all’interno dell’episodio.

Durata, numero e frequenza d’uscita degli episodi sono informazioni al momento ignote, ma di certo la riuscita dello show dipenderà molto dalla qualità della sceneggiatura dei singoli episodi. Non potendo fare affidamento su elevate tecniche di animazione, Bitmoji Tv dovrà puntare molto sulla qualità della storia per poter mantenere i suoi utenti attivi e interessati al prodotto.

