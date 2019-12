Il peggio degli ultimi 10 anni di cinema

È impossibile fare una vera classifica dei film peggiori. Sarebbe una classifica di titoli sconosciuti a tutti, usciti magari in una sola sala durante i Mondiali di calcio. Sarebbero prodotti amatorialissimi, che tuttavia hanno trovato una distribuzione e afflitto per un paio d’ore la vita di poveri incauti (ma soprattutto dei critici, a cui tocca guardarli), senza lasciare più nessuna traccia.

Per stilare questa top10 ci è sembrato più ragionevole procedere per categorie, eleggere ogni film a rappresentanza di un trend, di una tipologia o di un tragico costume che si è imposto e ha prodotto diversi titoli ignobili, mal riusciti, sconclusionati e in ultima analisi brutti.È stata un’impresa anche dar loro un ordine, dal brutto al bruttissimo fino all’indegno. Abbiamo valutato non solo la riuscita, ma anche le aspirazioni. Perché un brutto film è una cosa, ma un brutto film che crede di essere un capolavoro è molto peggio.

10. Un weekend da bamboccioni (2010)

Gli anni ’10 sono stati quelli di Adam Sandler e dei suoi successi a zero impegno. Nei 2000 ha guadagnato sempre più seguito al cinema (dopo essere emerso in tv), ma poi lo ha capitalizzato con questi film in cui chiamava i suoi amici e li portava in location vacanziere, a seguire con un megacontratto con Netflix per la produzione a getto continuo di commedie insensate. E così è andata.



9. Ustica (2016)

C’è tutta una parte del cinema italiano più marginale, fatto e pensato per l’esportazione, che lavora su temi importanti e noti anche all’estero e senza necessariamente puntare a un ritorno dalle sale nostrane. Renzo Martinelli da anni fa film come Ustica, ma anche Barbarossa o 11 Settembre 1683, in cui racconta fatti storici interessanti per più popoli, però con grandi attori bolsi (F. Murray Abraham non manca mai e Rutger Hauer non si faceva pregare). Sceneggiature pensate per saziare la sete di dati, riferimenti spiattellati e un appeal buono per maestre delle scuole medie. La tomba del cinema.



8. Iron Sky (2012)

È stato il primo di una lunga serie di film finanziati in crowdfunding che ci hanno ammorbato l’hype. In una minoranza di casi, si è trattato di capolavori (Anomalisa o quelli di Jodorowsky); molti proprio non si sono mai realizzati, nonostante le grandi promesse e senza che chi aveva contribuito abbia rivisto i propri soldi; altri ancora hanno reso chiaro perché nessuno li volesse produrre. Iron Sky in particolare è una follia scandinava senza né capo né coda, fatta per compiacere un immaginario pubblico della rete, tutto citazioni di meme e ironia che non fa ridere. Il tipo di titoli che, mentre li guardi, provi vergogna per interposta persona.



7. I Fantastici 4 (2015)

È stato anche il decennio della definitiva esplosione del cinema di supereroi più strutturato, organizzato in universi e alla conquista di un pubblico sempre maggiore. Ma questa strada è stata lastricata di disastri incomparabili, film che ambivano a essere gli esempi migliori ma trovavano così tanti ostacoli per strada da finire a rotoli. Rotoli da milioni di dollari. Se addirittura il mondo di Guerre stellari è diventato la sagra del regista silurato (si pensi a come è finito Solo – A Star Wars Story), figuriamoci gli altri! Il lavoro di Josh Trank sui I Fantastici 4 è arrivato in sala senza alcuni raccordi, con scene mancanti, una trama che non si capisce e così tanti rattoppi e rammendi che la logica delle azioni spesso sfugge anche ai più attenti.



6. Ti stimo fratello (2012)

È davvero il peggiore dei film con comici televisivi. Il genere è un classico imprescindibile del cinema italiano da ormai 40 anni. Un comico matura successo in tv e un produttore lo riscuote al cinema. Ci sono stati casi eccellenti e di gran successo (Verdone, Pieraccioni, Zalone, Aldo Giovanni e Giacomo, I soliti idioti), ma per ognuno di questi una valanga di fallimenti sacrosanti. E già gli esempi migliori sembra che debbano per forza essere diretti male, come se non si potesse far ridere con una buona regia, figuriamoci i peggiori che non fanno nemmeno ridere (da Ciao, Brother a Bianco di Babbudoiu). E per lo stesso principio non sono diversi i film degli Youtuber, Game Therapy in testa. La buona notizia è che la fine degli anni ’10 ha anche portato alla prima (apparente) morte del genere.



5. Grotto (2016)

Ecco il film italiano che esce in una sola sala ad agosto, quello realizzato a budget quasi zero con nessuna conoscenza delle più elementari regole di messa in scena, recitato da attori non professionisti, ma anche realizzato probabilmente da non professionisti. Qualunque produttore serio (o distributore serio) lo metterebbe alla porta, invece… Grotto, in particolare, gode di finanziamenti regionali perché è ambientato nelle grotte di Frasassi, però è un campione di cinema da scuole medie. La storia, dopo un po’, comincia a vagare senza senso, procedendo senza una vera guida e capitanata da un personaggio digitale che sarebbe una stalagmite con gli occhi. È tutto incredibile e inspiegabile da una mente umana.



4. Paura 3D (2012)

Non è vero che in Italia non si fanno horror: almeno ogni anno ne escono 3/4, solo che nessuno lo sa. Sono solitamente molto brutti, buoni al massimo per il mercato slavo (tanto che alcuni sono anche girati direttamente in inglese). Dietro a Paura 3D, tuttavia, ci sono i fratelli Manetti, il che lo rende ancora peggiore perché ambizioso. Come molti dei suoi simili, non ha la minima idea di cosa stia facendo, proprio non conosce l’ABC della paura al cinema e non è in grado di creare mai né l’atmosfera né i jump scare. Che poi in assoluto sia un cattivo film è del tutto secondario, perché voler essere horror senza saper fare nemmeno una sequenza horror è decisamente più grave.



3. Emoji – Accendi le emozioni (2017)

L’animazione, una volta, era una forma di produzione molto costosa, se la potevano permettere Disney e pochissimi altri (con risultati qualitativamente inferiori). L’arrivo dell’animazione in computer grafica ha cambiato tutto e abbattuto i costi. Siamo così stati invasi da cartoni animati. Molti ottimi. La maggior parte allucinanti. Emoji è forse il più cretino, la copia di tutto il copiabile (principalmente Inside Out, ma anche The Lego Movie e Toy Story), fatto malissimo, con un’ironia incapace di centrare i tempi comici. Insieme a Pupazzi alla riscossa, Le avventure di Sammy, Niko – Una renna per amico, è un tentativo abbozzato di far funzionare software datati su macchinari non aggiornati e storie scritte malissimo.



2. Maleficent (2014)

La Disney ha deciso di rivedere i suoi film d’animazione in live action, allargandone alcuni e trasformandoli in saghe. È stata forse la decisione peggiore che lo studio abbia mai preso da quando, in un pugno di anni, cacciarono sia John Lasseter sia Tim Burton. Ovviamente, il box office dice il contrario, ma film come Maleficent oppure Biancaneve e il cacciatore o, ancora, Alice in Wonderland sono una specie di ribassamento degli originali (già a loro volta degli adattamenti), un appiattimento su immaginari convenzionali di favole che in teoria sarebbero alla base di quegli stessi immaginari, una ripulitura di tutte le asperità che invece le fiabe portavano con sé e una supina accettazione del mercato là dove gli originali il mercato lo creavano e guidavano. Soprattutto, sono sprechi di talento, soldi, tempo, elettricità e tessuto per fare costumi.



1. Trainspotting 2 (2017)

Su tutti, sono i sequel non richiesti ad aver davvero peggiorato questi dieci anni di cinema. Quello di Trainspotting sta in cima, perché è così brutto da avere quasi un effetto retroattivo, cioè riesce a peggiorare anche il film originale rivedendone alcuni aspetti e rendendoli più innocui. Ma non è il solo, anzi, sta in buona compagnia: film come Doctor Sleep, Wall Street – Il denaro non dorme mai, Independence Day: Rigenerazione, xXx – Il ritorno di Xander Cage, Il grande e potente Oz, Il ritorno di Mary Poppins e, purtroppo, tanti altri ancora hanno matematicamente mancato quel che dava un senso (successo) agli originali; non sono nemmeno stati in grado di avere idee così originali da smarcarsi e usare il titolo come pretesto per un’altra storia (come ha fatto il nuovo Jumanji: The Next Level). Tutto il cinema è fatto di operazioni commerciali, ma quando sono così smaccate e con poca cura per i sentimenti e per quel che gli spettatori provano è terribile.



