31 Dicembre 2019 – 18:43

Quali sono i migliori smartphone del decennio che va dal 2010 al 2019? Abbiamo scelto un modello per ogni anno tra le presentazioni più importanti e significative delle generazioni passate. E, per il 2019, è l’iPhone 11 Pro lo smartphone migliore dell’anno scelto dai lettori di Wired nel sondaggio sul profilo Instagram @wireditalia. In fotogallery, tutte le foto dei modelli della selezione.

2010 – iPhone 4

La quarta versione del melafonino di Apple ha fatto debuttare il display Retina e una fotocamera da 5 megapixel sul retro e una vga frontale per selfie e videochiamate. Lunghissime le code al lancio con ogni record frantumato e circa 1,7 milioni di esemplari consegnati. Il design ha subito diverse variazioni rispetto al passato e si è abbandonata la plastica.

iPhone 4 è stato protagonista del caso Antennagate con il nuovo design in acciaio della cornice che andava a inficiare la qualità del segnale quando si impugnava lo smartphone. Apple ha consegnato gratuitamente custodie bumper in plastica per evitare il contatto diretto con la mano, in seguito è stata modificata la struttura per evitare di ripetere la stessa problematica.

2011 – Samsung Galaxy Note

Il primo modello della gloriosa serie ha debuttato a fine 2011 dopo la presentazione a Ifa di Berlino inaugurando la stagione dei phablet ossia degli smartphone di grandi dimensioni che possono fare le veci dei tablet.

Per la prima volta si vedeva a bordo uno schermo amoled da 5,3 pollici e faceva il proprio debutto anche la penna capacitiva S-pen per scrivere, disegnare e agire sullo schermo. La prima versione di Galaxy Note era contraddistinta da una larghezza notevole del display, poi man mano reso più stretto con gli anni.

2012 – Nexus 4

Assoluto best-seller della stagione 2012, Nexus 4 ha messo sul piatto un’ottima qualità dell’hardware a fronte di un prezzo abbordabile. Prodotto per Google da Lg, montava buone fotocamere e poteva connettersi alle reti 4g. Unico neo, la mancanza dello slot per m0icrosd per espandere la memoria interna.

Il programma di aggiornamento software ha garantito 18 mesi di update, ma si è andati oltre fino alla versione Lollipop di Android inizialmente non prevista. Questo dispositivo è stato protagonista di un grande successo nel rooting, per sbloccare le potenzialità del dispositivo.

2013 – OnePlus One

A proposito di smartphone dal basso costo e dalle alte performance, OnePlus One ha debuttato nel 2013 auto-definendosi “flagship killer” proprio perché garantiva un hardware di alto livello a un prezzo più che ragionevole. Tuttavia, le scorte erano assai limitate e si è così optato per un sistema a inviti che ha reso ancora più esclusivo e desiderato lo smartphone.

La scheda tecnica contava su uno schermo da 5,5 pollici full hd, processore quad-core con 3 gb ram e 16 o 64 gb di memoria interna non espandibile, fotocamere da 5 megapixel sul fronte e 13 megapixel sul retro e batteria da 3100 mAh.

2014 – Htc One M8

Ultimo vero best-seller della società taiwanese, Htc One M8 partiva dalle ottime basi di Htc One M7 – con il suo design metallico sottile e seducente – migliorandone diversi aspetti a partire dalla fotocamera che anticipa i tempi aggiungendo un secondo sensore per la profondità di campo come si può apprezzare ormai di prassi oggi. Per il resto, l’hardware era di buon livello per l’epoca con uno schermo full hd da 5 pollici e processore Snapdragon 801.

2015 – Microsoft Lumia 950 Xl

Il canto del cigno di Windows 10 Mobile ossia l’ultimo sistema operativo pensato da Microsoft per smartphone. Il progetto era partito bene, ma è stato soffocato dalla mancanza di un adeguato store di applicazioni e man mano i produttori di hardware si sono defilati. Lumia 950 e 950 Xl si possono considerare gli ultimi modelli, un gran peccato vista la qualità messa sul piatto.

Il modello Xl è mosso dal chip Snapdragon 810 con raffreddamento a liquido e contava su un’ottima fotocamera principale PureView Zeiss da 20 megapixel, una frontale da 5 megapixel, ampio schermo amoled da 5,7 pollici a 1440 x 2560 pixel, 3 gb ram, memoria 32 gb espandibile fino a 2 tb e generosa batteria da 3340 mAh.

2016 – Moto Z

Ufficializzato in occasione dell’evento TechWorld, Moto Z ha raggiunto un ottimo successo globale grazie alla sua struttura modulare. Il retro poteva infatti accogliere numerosi MotoMods ossia elementi espandibili che potevano aggiungere o migliorare diversi ambiti trasformando il cellulare in una fotocamera digitale simil-compatta a una battery phone matusalemme extra fino a poter aggiungere la connessione ai network 5G. Le specifiche erano di buon livello grazie allo Snapdragon 820 con 4 gb ram, schermo qhd e fotocamera da 13 megapixel con autofocus laser. Meritava più successo?

2017 – iPhone X

In occasione del decimo anniversario del melafonino, Apple ha presentato l’ultimo vero restyling del design con iPhone X che aggiungeva la famigerata “tacca” ossia il notch che accoglieva fotocamera anteriore e vari sensori guadagnando in ingombro e assottigliando le cornici. Via anche l’amato scanner dell’impronta e spazio al riconoscimento facciale e ai vari extra come gli Animoji per trasformarsi in faccine.

Una moda che ha contagiato pesantemente il mercato, ma che non è attecchita visto che si è poi passati a fotocamere nei fori oppure addirittura periscopiche o rotanti. Tuttavia, Apple ha saputo osare (come poco ormai ci ha abituati negli ultimi tempi) raggiungendo cifre notevoli nelle consegne.

2018 – Huawei P20 Pro

Il definitivo salto di qualità del brand cinese che con Huawei P20 Pro è riuscito a battere di numerose lunghezze tutta la concorrenza a livello fotografico grazie a un sistema a multi-sensore completo, rapido, preciso e performante sviluppato con Leica per dare il meglio con i ritratti grazie all’affascinante bianco e nero, avvicinarsi al soggetto con lo zoom e illuminare la notte grazie al premiato night-mode.

La lunga leadership su DxOMark è la dimostrazione della bontà assoluta di questo dispositivo, che ancora oggi può dire la sua e che ha posto le basi per i miglioramenti espressi dal fratello maggiore P30 Pro e dal cugino Mate 30 Pro.

2019 – iPhone 11 Pro

In testa alla nostra classifica del 2019 (e alla vostra, dato che è lui il vincitore del sondaggio sul profilo Instragram di @wireditalia) l’iPhone top di gamma del 2019 con il suo chip Apple A13 e triplo sensore da 12 megapixel con ottica wide con apertura f/1.8, tele a f/2.0 e ultra grandangolo a f/2,4. Qui la nostra prova fotografica.

