Ces 2020, Sony presenterà la Ps5 tra una settimana?

31 December 2019 – 11:42

(Foto: LetsGoDigital)Clamorosa ipotesi a pochi giorni dal debutto del Ces 2020 di Las Vegas: alle due italiane della notte tra il 6 e il 7 gennaio Sony ha infatti organizzato un evento speciale che farà da apripista al convegno tecnologico di inizio anno e c’è chi punta tutto su una presentazione, anche parziale, della prossima Ps5.

Il comunicato che accompagna l’evento (ore 17 del 6 gennaio californiano) è sibillino e nebuloso: “Il futuro è vicino. Al Ces 2020 Sony svela una visione unica del futuro, unendo creatività e tecnologia come mai prima d’ora, per offrire nuove sensazioni ed emozioni”. Tuttavia, la nebbia si dirada e prende una certa qual interessante forma se si torna indietro allo scorso otto ottobre.

Due mesi fa, infatti, Mark Cerny – responsabile dell’architettura di Ps4 e Ps5 – aveva ufficializzato a Wired Us il nome, l’uscita (Natale 2020) e diverse succosissime informazioni sulla console di futura generazione. Una delle tante frasi del dirigente ora prende più senso e sostanza: “Fra poco rileveremo di più sulla strategia definitiva per il supporto alla tecnologia ray tracing di Ps5 e vi daremo più informazioni”.

Due mesi sono un tempo ragionevolmente compatibile alla definizione “fra poco”, considerando che fra un anno la console sarà sugli scaffali. Per la cronaca, il ray tracing è la tecnica di composizione geometrica delle immagini che va a calcolare il percorso dei raggi della luce quando interagiscono con le varie superfici. Sulla Ps5 godrà di un supporto hardware (un chip dedicato) e non di render software, migliorando reattività e velocità.

Possibile, dunque, che al Ces 2020 Sony vada a raccontare di più sul ray tracing magari mostrando immagini e altre informazioni. Ma è altrettanto probabile che il colosso nipponico andrà a stimolare l’acquolina dei fan con spoiler più importanti, magari svelando addirittura il nuovo controller, già di recente protagonista di rumors attendibili.

Non resta che attendere una settimana e avremo tutte le risposte.

