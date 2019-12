Stadia: Tomb Raider e Thumper gratis a gennaio

30 December 2019 – 11:58

Saranno Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Thumper i giochi di Stadia gratis per chi sottoscrive un abbonamento Pro nel mese di gennaio.

Fonte: Punto Informatico