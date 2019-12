Sony ha brevettato il nuovo controller di PlayStation 5 (che avrà due tasti in più)

30 December 2019 – 16:56

L’ultimo brevetto registrato da Sony per il controller di PlayStation 5 mostra che avrà due tasti in più e punterà sulla personalizzazione. Ma quanto riportato non è detto che verrà confermato con l’uscita di PlayStation 5, prevista per la fine del 2020. Tutti i dettagli di ciò che è emerso finora.Continua a leggere



L’ultimo brevetto registrato da Sony per il controller di PlayStation 5 mostra che avrà due tasti in più e punterà sulla personalizzazione. Ma quanto riportato non è detto che verrà confermato con l’uscita di PlayStation 5, prevista per la fine del 2020. Tutti i dettagli di ciò che è emerso finora.

Continua a leggere L’ultimo brevetto registrato da Sony per il controller di PlayStation 5 mostra che avrà due tasti in più e punterà sulla personalizzazione. Ma quanto riportato non è detto che verrà confermato con l’uscita di PlayStation 5, prevista per la fine del 2020. Tutti i dettagli di ciò che è emerso finora.

Fonte: Fanpage Tech