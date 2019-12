Questi droni combatteranno i cambiamenti climatici piantando un miliardo di alberi

30 Dicembre 2019 – 14:28

La startup canadese Flash Forest vuole utilizzare una batteria di droni modificati per sparare da mezz’aria nei terreni designati delle speciali capsule che contengono semi e nutrienti. L’operazione effettuata in serie può fare risparmiare tempo e denaro in un processo delicato per l’equilibrio del pianeta.Continua a leggere



La startup canadese Flash Forest vuole utilizzare una batteria di droni modificati per sparare da mezz’aria nei terreni designati delle speciali capsule che contengono semi e nutrienti. L’operazione effettuata in serie può fare risparmiare tempo e denaro in un processo delicato per l’equilibrio del pianeta.

Continua a leggere La startup canadese Flash Forest vuole utilizzare una batteria di droni modificati per sparare da mezz’aria nei terreni designati delle speciali capsule che contengono semi e nutrienti. L’operazione effettuata in serie può fare risparmiare tempo e denaro in un processo delicato per l’equilibrio del pianeta.

Fonte: Fanpage Tech