Le pagine più visitate su Wikipedia nel 2019

30 Dicembre 2019 – 15:03

La pagina del film Avengers: Endgame è stata la voce più ricercata su Wikipedia in lingua inglese nel 2019: a rivelarlo è la stessa enciclopedia libera digitale che, in vista della fine dell’anno, ha pubblicato su Wikimedia la lista delle pagine più visitate dai suoi utenti nell’anno appena trascorso. Nell’arco dei 365 giorni trascorsi, più di 264 miliardi di utenti hanno visitato l’enciclopedia digitale online, facendo registrare un aumento del 5,29% rispetto alle visite del 2018.

Secondo i dati che analizzano le visite alle pagine di Wikipedia, il 2019 è stato un anno nel quale gli utenti hanno effettuato ricerche prediligendo argomenti affini a film e serie tv. Sono infatti 16 le voci, tra le prime 25 della classifica, a riguardare argomenti relativi a grande e piccolo schermo, 5 delle quali sono direttamente collegate ai cinecomics (tra i quali spiccano i 3 film della Marvel usciti nel 2019).

Su Wikipedia gli utenti hanno anche ricercato fatti storici realmente accaduti come il disastro di Chernobyl – spinti dalla curiosità instillata dall’omonima miniserie tv trasmessa dalla Hbo – o gli avvenimenti che ruotavano attorno al nome di Ted Bundy, famoso serial killer statunitense la cui storia è stata raccontata nell’omonimo film con protagonista Zack Efron.

La pagina Wikipedia di Avengers Endgame ha totalizzato quasi 44 milioni di visite in quest’anno solare, ottenendo così il primato di pagina più visitata sull’enciclopedia nel 2019. In seconda posizione trova posto la pagina dedicata ai morti del 2019 totalizzando quasi 37 milioni di visite. La pagina dedicata a Ted Bundy, come si accennava, chiude il podio con 29 milioni di visite. Al quarto posto c’è la pagina Wikipedia di Freddie Mercury, con poco meno di 27 milioni di visite e al quinto posto quella dedicata al disastro di Chernobyl, appunto, con il numero di visite che supera di poco i 25 milioni.

L’elenco dei film con il maggior incasso di tutti i tempi, la pagina sul film già cult Joker, quella dell’elenco di film del Marvel Cinematic Universe e le pagine dedicate a Billie Eilish e Keanu Reeves completano la top 10 delle pagine Wikipedia più gettonate di quest’anno.

Fuori concorso, però, ci sarebbero la pagina principale di Wikipedia (oltre 5,5 miliardi di visite) e quella del simbolo – (751 milioni) spesso digitato per errore da – a quanto pare – moltissimi utenti.

Il ricercatore Andrew G. West ha inoltre esteso l’elenco delle pagine più visitate nel 2019 stilando una classifica delle Top 5mila, che volendo è a disposizione dei curiosi più pazienti.

The post Le pagine più visitate su Wikipedia nel 2019 appeared first on Wired.

Fonte: Wired