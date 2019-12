Il filtro di Instagram per scoprire che Pokémon sei

30 December 2019 – 15:58

Si chiamano Head Quiz e sono una serie di nuovi filtri per Instagram con i quali sempre più utenti si stanno divertendo a condividere le proprie storie. “Quale Pokémon sei”, “Quale Principessa Disney sei” e “Quale personaggio di Harry Potter sei” sono solo alcune delle varianti disponibili. Ecco come utilizzarli in un solo click.Continua a leggere



Si chiamano Head Quiz e sono una serie di nuovi filtri per Instagram con i quali sempre più utenti si stanno divertendo a condividere le proprie storie. “Quale Pokémon sei”, “Quale Principessa Disney sei” e “Quale personaggio di Harry Potter sei” sono solo alcune delle varianti disponibili. Ecco come utilizzarli in un solo click.

Continua a leggere Si chiamano Head Quiz e sono una serie di nuovi filtri per Instagram con i quali sempre più utenti si stanno divertendo a condividere le proprie storie. “Quale Pokémon sei”, “Quale Principessa Disney sei” e “Quale personaggio di Harry Potter sei” sono solo alcune delle varianti disponibili. Ecco come utilizzarli in un solo click.

Fonte: Fanpage Tech