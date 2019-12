MarsCat, il gatto robot che miagola come un micio vero

28 December 2019 – 12:49

Dopo il successo di Aibo, il cane robotico di Sony, è arrivato il momento del riscatto per i gatti con MarsCat, un micio robot in grado di aggirarsi per casa, miagolare come un gatto vero e apprezzare i grattini sotto al muso.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech