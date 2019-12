I migliori smartphone dell’anno

28 December 2019 – 10:30

Dicembre è tempo di bilanci: quali sono stati i migliori smartphone visti nel 2019 nei vari cataloghi dei produttori mondiali? Dato che fino (almeno) al Ces 2020 di Las Vegas a inizio gennaio sarà ben difficile assistere a nuove presentazioni, ecco la top 10 della redazione di Wired con i top di gamma che si sono distinti dalla massa, in ordine rigorosamente inverso. Non potevamo, inoltre, non tener conto del vostro parere, espresso con il sondaggio sulla pagina Instagram @wireditalia.

10) Realme X2 Pro

Realme X2 Pro è sbarcato in Europa come nuovo vero “flagship killer”. Tanta qualità, design gradevole e fotocamera niente male per un modello che segna sul cartellino soltanto 399 euro, meno di un terzo di tanti modelli elencati in precedenza.

Lo schermo è un amoled da 6,55 pollici a risoluzione full hd+ con tecnologia hdr10+ e refresh rate da 90 Hz, la fotocamera principale è da 64 megapixel con apertura f/1.8 accompagnata da un tele da 13 megapixel con apertura f/2.5, zoom ibrido fino a 20x, grandangolare da 8 megapixel ultra-wide a 115 gradi con apertura f/2.2 e sensore per la profondità di campo da 2 megapixel con apertura f/2.4. Completano il quadro lo Snapdragon 855 Plus con fino a 12 gb di ram, memoria ufs 3.0 e batteria dalla lunga durata.

9) Asus Rog Phone II

Il re dei gaming phone è senza dubbio lui, con processore Snapdragon 855 Plus con clock a 2.96 GHz, sistema di raffreddamento a camera di vapore, display amoled hdr 10 bit con refresh 120 Hz e tempo di risposta di 1 ms, massiccia batteria da 6000 mAh, doppi altoparlanti stereo frontali e buona doppia fotocamera sul retro. Si parte da 699 euro.

8) Oppo Reno 2

Stessa fotocamera frontale che si apre a pinna dal lato superiore, schermo abbondante e quattro fotocamere posteriori (48 MP + 8 MP + 13 MP + 2 MP), zoom ibrido 5X, modalità Ultra Dark, modalità video Ultra Steady e l’innovativa modalità Beauty con intelligenza artificiale.

Oppo Reno 2 si piazza nel medio-alto range mantenendo un prezzo abbordabile e offrendo tanta qualità come dimostrato anche dalla presenza del display amoled da 6,5 pollici e del sistema di ricarica veloce Vooc 3.0 per andare da 0 al 100% sulla batteria da 4000 mAh in circa 40 minuti. Si parte da 499 euro.

7) OnePlus 7t Pro

Il secondo top di gamma del 2019 secondo la società cinese è il 7t Pro, che opta per il veloce e affidabile spazio di archiviazione ufs 3.0, il chip Qualcomm Snapdragon 855 Plus, display da 6,67 pollici con refresh a 90 Hz, multicamera (48 megapixel + zoom 3x + grandangolo + super macro) e batteria dalla ricarica veloce.

Per il resto, davvero pochissime le migliorie del modello 7t rispetto al precedente 7 che, paradossalmente, risulta ancora il suo peggior rivale visto il prezzo ora più abbordabile. C’è anche una versione McLaren con variante cromatica e fino a 12 gb ram.

6) Xiaomi Mi Note 10

La grande sorpresa di fine anno è stata la proposta del brand cinese che mette finalmente sul mercato il sensore da 108 megapixel in grado di scendere a livelli di dettaglio davvero esagerati. È accompagnato da due tele con uno da 5x da 5 megapixel e uno da 2x da 12 megapixel, più un 20 megapixel grandangolare da 117 gradi e un macro 1.75 um pixel da 2 megapixel, mentre l’occhio frontale é da 32 megapixel.

Lo schermo è da 6,47 pollici amoled curvo full hd+, ci sono anche una batteria da 5260 mAh e il chip SoC Snapdragon 730G. Il prezzo è di 599 euro appena.

5) Samsung Galaxy Note 10+

È lui il modello più interessante del brand sudcoreano che in primavera aveva tolto i veli dalla famiglia Galaxy S10 e – con tanta, tanta fatica – anche da Fold dopo l’estate. L’ammiraglia della gamma Note ha tutto ciò che serve per produttività, multimedialità e per giocare al massimo delle capacità.

C’è una nuova S-Pen, display amoled con hdr10+, quadrupla fotocamera (ultra wide da 16MP f2.2 + 12MP 2PD AF f1.5/f2.4 OIS + tele da 12MP f2.1 OIS e sensore di profondità 3D ToF), batteria da 4300 mAh e muscoloso processore a 7 nm con fino 12 gb di ram e 512 gb di memoria interna espandibile. Il prezzo è di 1299 euro, si è visto anche in versione Star Wars.

4) Google Pixel 4

Dopo l’ottima generazione intermedia economica Pixel 3a, Google ha tolto i veli da Pixel 4 e Pixel 4 Xl che sono stati protagonisti di una sorta di lunga presentazione fatta di innumerevoli anticipazioni. Si mantiene la base di Pixel 3 con tanta qualità in più. Spazio al chip Qualcomm Snapdragon 855 e a una doppia fotocamera sul retro con due sensori da 12 megapixel dual pixel con stabilizzatore ottico delle immagini, apertura f/1,7 e pixel grandi 1,4micron.

Il secondo è un tele da 16 megapixel con apertura f/2,4, pixel da 1 micron e stabilizzatore. Si punta tanto sul software con l’introduzione dell’astrofotografia e sulle gesture grazie al Motion Sense. Lo schermo è da 5,7 full hd+ oled con refresh a 90 Hz. I prezzi partono da 759 euro.

3) Huawei Mate 30 Pro

Finalmente è sbarcato anche da noi il top di gamma del colosso cinese, anche lui vittima e frenato dall’ostruzione a Huawei da parte del governo Trump. Cambia il design e migliora ogni ambito di quello che è un vero portento in ogni possibile applicazione.

Condivide inoltre la vetta della classifica dei migliori smartphone fotografici con lo Xiaomi. Punta su una fotocamera cinematografica da 40 megapixel, una SuperSensing Camera sempre da 40 megapixel, una da 8 megapixel per il tele e il sensore di profondità ToF. Il processore è il Kirin 990 5g con architettura con processo costruttivo a 7 nanometri, gpu a 16 Core e 5g incluso. Parte da 1099 euro.

2) Motorola Razr

Il 2019 è stato l’anno del debutto degli smartphone pieghevoli, ma il più interessante di tutti è stato l’ultimo uscito ovvero la versione moderna dell’iconico Razr. Il suo merito è quello di aver proposto una soluzione pratica e efficiente per il display flessibile, che va a piegarsi sul piano orizzontale chiudendosi a conchiglia.

Così facendo, viene mantenuto intatto il fascino di questo storico cellulare e si garantisce una protezione maggiore e minore ingombro rispetto ai vari Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X. Il prezzo è quello più abbordabile, 1599 euro, così come l’hardware è di un medio range, con processore non esagerato e fotocamere semplici e niente 5G.

1) iPhone 11 Pro

In testa alla nostra classifica (e alla vostra, dato che è lui il vincitore del sondaggio sul profilo Instragram di @wireditalia) è il nuovo iPhone top di gamma del 2019. Apple aggiunge un sensore ottenendo una fotocamera tripla sul retro. Migliora la batteria, la potenza di fuoco del processore e l’intelligenza artificiale, senza modificare design e il resto dell’ossatura.

Ufficializzato assieme al modello standard e al fratello 11 Pro Max, opta per una diagonale da 5,8 pollici, chip Apple A13 e appunto un triplice occhio posteriore con sensore da 12 megapixel wide con apertura f/1.8, tele da 12 megapixel a f/2.0 e ultra grandangolo da 12 megapixel e f/2,4. I prezzi partono da 1189 euro.

