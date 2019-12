Tesla Cybertruck, c’è chi se lo costruisce da solo

27 Dicembre 2019 – 18:03

Un’immagine del Tesla Cybertruck “home-made”Gli oltre 250mila preordini (anche se, vista la caparra di soli 100 dollari, tecnicamente sarebbe più corretto dire “manifestazioni di interesse”), sono la conferma che il Tesla Cybertruck, il primo pick-up della Tesla, è piaciuto. A decretarne il successo è stata sicuramente l’estetica, profondamente polarizzante.

Tanto che non sono mancati i tributi dagli appassionati del marchio americano. Uno degli esempi più eclatanti è sicuramente quello dell’utente russo Alexander Trubnikov, il quale, con l’aiuto dei suoi amici, ha trasformato una vecchia Lada VAZ-2109 a cinque porte in qualcosa di molto simile al Tesla Cybertruck.

Trubnikov, che ha diffuso un video dove si può vedere il suo Cybertruck girare per le vie di Mosca (visibile sotto), ha dichiarato che per trasformare la Lada ha impiegato otto giorni di duro lavoro, spendendo una cifra vicino ai 1290 dollari. La Lada VAZ-2109, che è stata quasi completamente disassemblata, ha fornito la struttura, sopra la quale sono stati saldati i lamierati che hanno poi garantito le spigolose forme del Cybertruck.

Il processo di creazione è stato tutt’altro che sempliceIl risultato è apprezzabile, sono addirittura presenti anche i gruppi ottici a led, anteriori e posteriori, che si estendono a tutta lunghezza. L’accesso all’interno della Lada-Cybetruck però non appare troppo agevole visto che è necessario passare direttamente dal portellone posteriore (gli sportelli sono stati saldati).



Un altro simpatico tributo al Cybertruck è quello dei fratelli Jordan e Ricky Taylor, che hanno realizzato il Cyberkart.

The Cyberkart is a tiny two-stroke Tesla tribute. https://t.co/eoqWRgru29 pic.twitter.com/J8ZP1rbkSX — Road & Track (@RoadandTrack) December 27, 2019

La base è quella di un go-kart (quindi anche qui non stiamo parlando di un veicolo a emissioni zero); per ricreare la carrozzeria del famoso pick-up Tesla, i fratelli Taylor hanno utilizzato cartone, nastro isolante argentato e un sottile foglio di alluminio.

Introducing. CyberKart. #CyberKart pic.twitter.com/LwEDzZO5ba

— Jordan Taylor (@jordan10taylor) December 25, 2019

L’ultimo tributo al Cybertruck che prendiamo in considerazione è quello realizzato dai ragazzi del canale YouTube The Hacksmith, che hanno deciso di costruire una versione in scala (1:2) del Cybertruck.

Anche in questo caso il lavoro compiuto è stato assolutamente certosino; il team per realizzare il prototipo in scala (il Cybertruck è lungo 5885 mm) complessivamente ha usato oltre 300 metri quadrati di acciaio inossidabile. Il risultato è assolutamente di livello; il mini-Cybertruck è in grado di ospitare due persone ed è alimentato dalla trazione elettrica garantita da ben tre motori (derivati dalle automobiline per i campi da golf).



