Star Wars, ecco come Baby Yoda potrebbe legare The Mandalorian all’Ascesa di Skywalker

27 December 2019 – 11:19

Baby Yoda, l’ultima tenerissima creatura dell’universo di Guerre stellari nonché il vero protagonista della serie The Mandalorian è stata la guest mancata che molti si aspettavano di vedere in Star Wars: L’ascesa di Skywalker. Del misterioso bimbo, quindi, nessuna traccia nel film, ma qualcuno potrebbe avere già capito qual è l’inevitabile legame che unisce la serie di Disney+ con il franchise cinematografico.

Nello specifico, Baby Yoda potrebbe essere legato al ritorno di Palpatine. Nel film lo vediamo riemergere, dopo che tutti erano convinti di essersene finalmente liberati, in una raccapricciante forma di semi-zombie, inchiodato a una macchina che sembra uscita da Blame!. Osservando questo mostro si intuisce come il corpo di Palpatine che vediamo non sia l’originale, questo perché i danni arrecatigli erano troppo vasti. Potrebbe essere un clone, un sorta di duplicato nato dalle tecnologie di Kamino.

Nei primi episodi di The Mandalorian si parla di Strand-cast, nuovo termine nell’universo di Star Wars che identifica esseri creati attraverso l’ingegneria genetica mischiando vari dna, quindi non semplici cloni. Per quanto riguarda Baby Yoda, viene specificato che questo bimbo dalla prodigiosa Forza è ambito come oggetto di alcuni esperimenti. Il perché sia così prezioso potrebbe essere legato al mistero della resurrezione di Palpatine: quello che vediamo nel film non è un semplice clone ma un progetto strand-cast. Ma come trasferire i poteri dei Sith in un altro corpo, come Palpatine sperava di fare con Rey? Entra in gioco Baby Yoda, che secondo l’Hollywood Reporter potrebbe custodire dentro di sé le proprietà necessarie al trasferimento. In questo modo, The Mandalorian potrebbe integrarsi organicamente con l’ultimo capitolo su grande schermo della saga fantascientifica.

