Come funziona la cancellazione automatica dei vecchi messaggi nei gruppi WhatsApp

27 December 2019 – 14:29

(Foto: Wabetainfo)Un’utile funzionalità potrebbe essere presto in arrivo su WhatsApp. Come scovato all’interno della versione beta di iOs del software di messaggistica istantaneo più popolare in Occidente, si potrà infatti programmare la cancellazione automatica dei vecchi messaggi nei gruppi. Un modo rapido e preciso per fare pulizia e tenere sotto controllo le comunicazioni in conversazioni multiple.

Gli indizi della nuova funzione in fase di test sono stati scovati nella versione 2.20.10.23 della versione beta di WhatsApp per iOs da Wabetainfo con il comando Cancella Messaggi / Delete Messages. Sarà a disposizione degli amministratori dei gruppi all’interno del menu impostazioni con un toggle che si può attivare o disattivare.

Una volta attivato, appariranno diverse opzioni di scelta come un’ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno. Questo significa che tutte le chat più vecchie dell’intervallo indicato saranno automaticamente cancellate. Uno strumento assai utile soprattutto in gruppi con tantissimi partecipanti, per evitare pulizie manuali e per lasciare sempre la chat multipla snella e facilmente navigabile.

Come già accaduto in passato non è detto che una funzionalità in fase di test sulla versione beta poi verrà ufficializzata, ma le possibilità sono concrete. E chissà se, nel caso, sarà anche estesa alle chat singole per chi ama non lasciare cronologie di conversazioni chilometriche sul proprio dispositivo. Anche per questione di privacy, per esempio in caso di furto o smarrimento dello smartphone.

Tra le altre novità molto attese su WhatsApp c’è un pieno supporto della modalità scura, che dovrebbe giungere di sicuro nel 2020. Ma soprattutto i messaggi che si autodistruggono (per chat o foto a scadenza), chiesti a gran voce dagli utenti e promessi da tempo immemore, ma che non riescono mai a vedere la luce.

