Le sfide vinte e perse dalla scienza nel 2019

26 Dicembre 2019 – 9:03

Il 2019 è stato un anno dove piano piano si sono schiuse alcune porte del futuro. Il computing quantistico inizia a diventare realtà, l’esplorazione spaziale è in fermento, si intravedono soluzioni per malattie intrattabili come aids ed ebola. Ma su tutto questo c’è l’ombra nera della crisi climatica, che richiede interventi sempre più urgenti e che sembriamo sempre meno in grado di gestire. In Italia, intanto, prosegue l’anemia cronica del nostro sistema di ricerca. Ecco alcuni bilanci di un anno scientifico, come sempre, complesso.

Un pianeta in caduta libera

Manifestanti dei Fridays for Future (foto: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images)La vera grossa sfida persa di quest’anno, tanto per cambiare, è quella del clima. La Cop25 di Madrid è considerata quasi universalmente un fallimento. Qualche piccolo passo avanti c’è stato, come mettere sul piatto l’European Green Deal, ma l’andamento glaciale delle negoziazioni e il loro sabotaggio costante dovuto a nazioni come Stati Uniti, Brasile e Australia è completamente in contrasto con la situazione di emergenza climatica in cui ci troviamo. Da quest’anno viviamo in un pianeta che non ha mai avuto tanta Co2 in atmosfera da prima che esistesse la specie umana. La politica – inclusa quella italiana, nonostante campanelli d’allarme come Venezia – non ha intenzione di occuparsi della questione. Quest’anno alcuni ricercatori hanno iniziato a dichiarare esplicitamente che bisogna passare alla disobbedienza civile, appoggiando movimenti come Extinction Rebellion. Un segnale che, se nel 2019 la sfida del clima è ancora persa, ma potrebbe essere vinta dal basso negli anni a venire.

Ambiente però non è solo cambiamento climatico, e il 2019 è stato un anno cupo anche da altri punti di vista. Il sommario del rapporto Ipbes, uscito a maggio, ha mostrato che la sesta estinzione di massa è in pieno corso, e che ne siamo ampiamente responsabili. Sappiamo che oltre 28mila specie sono a rischio, ma si stima che in totale un milione siano in pericolo. E sempre quest’anno abbiamo preso consapevolezza del declino degli insetti e della rapidissima estinzione delle piante. Il 2019 quindi ci ha posto davanti la sfida del recupero della biodiversità in modo urgente come mai prima.

Grandi buchi neri, piccoli asteroidi

La prima foto di un buco nero (Eht)Andiamo nello spazio che è meglio. La sfida più suggestiva vinta nel 2019 è stata quasi certamente la prima fotografia di un buco nero mai realizzata. Oggetti di cui avevamo miriadi di prove indirette, non ultime le onde gravitazionali, ma di cui mancava una vera immagine. La foto che abbiamo forse non è maestosa come la grafica del film Interstellar, ma passerà ai libri di storia.

A livello di esplorazione spaziale, il 2019 è stato un anno più frenetico di quanto possa sembrare. Pochi forse i momenti davvero epocali, anche se non mancano, ma il Sistema Solare sembra ormai un alveare. Si parte alla grande il primo gennaio, quando New Horizons sorvola il corpo celeste più remoto mai esplorato da una sonda, l’asteroide 486958 Arrokoth o, per gli amici, Ultima Thule. Rivelando per la prima volta che aspetto hanno i planetesimali, ovvero i mattoni da cui si è originato il Sistema solare.

L’asteroide Arrokoth fotografato da New Horizons. Al di là dell’orbita di Plutone, è il corpo celeste più remoto mai visitato da una sonda spaziale (foto Nasa/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/Roman Tkachenko)Sono infatti i piccoli corpi celesti a dominare quest’anno di esplorazione spaziale. La sonda giapponese Hayabusa-2 è arrivata nel 2018 all’asteroide Ryugu, ma è quest’anno che ha veramente dato i suoi frutti, bombardandolo per raccoglierne il materiale e portandoci la prima fotografia dalla superficie di un asteroide. La sonda Osiris-Rex è invece ancora in orbita all’asteroide Bennu, e sta cercando di capire dove atterrare. Sempre nel 2019 abbiamo accolto la cometa Borisov, la prima cometa (e il secondo corpo celeste) interstellare che abbiamo visto entrare nel Sistema Solare.

La Luna è una severa maestra

Il primo panorama dal lato nascosto della Luna, fotografato da Chang’e 4. Al centro si vede il piccolo rover Yutu. (foto: International Astronomical Union)Che succede in orbita intorno alla Terra, invece? Nel cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, sbarco che si spera di ripetere in futuro con il programma Artemis, è proprio il nostro satellite a darci filo da torcere. Due lander infatti si sono purtroppo schiantati. Il primo ad aprile è Beresheet, la prima sonda privata (e prima israeliana) mandata sulla Luna, che però ha avuto il curioso merito di popolare il nostro satellite dei suoi primi coloni viventi: un nugolo di minuscoli tardigradi, immobilizzati e disidratati. Pochi mesi dopo, a settembre, il lander indiano Vikram parte della missione Chandrayaan 2, ha fatto la stessa fine. Ma una sfida lunare di successo c’è stata, e l’ha vinta la Cina: il 3 gennaio Chang’e 4 è stata la prima missione ad atterrare sul lato nascosto della Luna, dove ha scoperto nuovi segreti sulla superficie.

(A sinistra Christina Koch, a destra Jessica Meir. Foto: NASA)Più vicini alla Terra, abbiamo visto la prima passeggiata spaziale interamente femminile, finalmente, delle astronaute Christina Koch e Jessica Meir. E poi la nuova missione dell’astronauta italiano Luca Parmitano, comandante della missione Beyond, coinvolto in una delle più complesse passeggiate spaziali della storia. Ma non è tutto rose e fiori, in bassa orbita terrestre. Ci sono sempre più problemi per l’affollamento spaziale, come ha dimostrato lo scontro evitato per un soffio tra satelliti Esa e di SpaceX, o i detriti sparati in orbita da un test militare indiano. Mentre l’immane sciame di satelliti Starlink, progettati da Elon Musk, sta rendendo la vita molto difficile agli astronomi. Il 2019 è forse l’anno in cui il problema dell’affollamento spaziale sta diventando concreto.

Google si prende la supremazia quantistica (forse)

Fotografia del processore di Sycamore (foto: Erik Lucero, ricercatore e capo del Production Quantum Hardware)È Google a vincere la sfida informatica dell’anno: a ottobre annuncia sulle pagine di Nature il chip quantistico Sycamore, in grado di effettuare in 3 minuti e 20 secondi un calcolo che al più potente processore classico richiederebbe 10mila anni. Un traguardo a cui Google ha già trovato la prima applicazione pratica. Ma ogni supremazia ha dei contendenti. Il principale rivale di Google nel computing quantistico, Ibm, ha infatti risposto per le rime. Affermando che in realtà il loro computer classico può comunque effettuare quel calcolo in pochi giorni (sempre più del Sycamore, ma non una differenza irrecuperabile) e con precisione assai migliore. E aggiungendo che in realtà computer quantistici e classici sono bravi a fare cose diverse: devono lavorare insieme, non in competizione. Comunque vada, sembra che il computing quantistico stia lasciando l’infanzia, e tutto fa pensare che il chip di Google resterà una pietra miliare. Nel frattempo l’Ai se la cava benone anche senza chip quantistici: Facebook e Carnegie Mellon University hanno creato un’Ai imbattibile a poker, mentre la solita Google fa vincere le sue Ai a StarCraft. La sfida per il decennio successivo è dare una cornice etica a questa grezza potenza: qualcosa dove l’algoritmo Seldonian, pubblicato a novembre, potrebbe dare una piccola mano.

Vittorie e sconfitte nella guerra contro i virus

Vaccinazione per il morbillo (foto: Unicef)La battaglia contro le malattie infettive ha fatto passi avanti importanti. Abbiamo finalmente un vaccino funzionante contro Ebola, nonostante le difficoltà nel controllare un’altra terribile epidemia in Congo. Stiamo studiando nuove strategie contro la malaria. È stato eradicato il poliovirus di tipo 3, una pietra miliare nell’eliminazione totale della poliomielite. E siamo anche andati avanti contro l’hiv, con un vaccino promettente, sia pure ancora nelle prime fasi sperimentali. Un paziente inoltre è stato dichiarato, a marzo, curato da hiv dopo un trapianto di midollo osseo: è solo il secondo caso nella storia, ed è eccezionale, ma avere più di un paziente guarito significa che esiste una strada per la cura. I virus però possono essere anche nostri amici. Per esempio i batteriofagi, virus che infettano batteri, possono curare infezioni resistenti agli antibiotici, un approccio che è stato sperimentato con successo proprio quest’anno.

Ma non ci sono solo passi avanti: quest’anno il morbillo ha fatto 10 milioni di infezioni e 140mila morti, con una epidemia mai vista prima nelle isole Samoa, una situazione che l’Oms definisce un “fallimento collettivo”. In Italia la copertura intanto aumenta, ma la soglia di sicurezza non è ancora stata raggiunta.

Al di là delle malattie infettive, siamo ancora lontani da una cura per l’Alzheimer, con l’ennesimo fallimento farmacologico. Ma si aprono nuovi scenari per malattie finora intrattabili: la fibrosi cistica innanzitutto, con un nuovo farmaco che potrebbe cambiare la vita ai pazienti e la celiachia, dove una terapia sperimentale sta dando buoni risultati.

Ancora notte per la ricerca in Italia

I laboratori nazionali di Frascati. Fondati nel 1955, sono il primo centro di ricerca nucleare e subnucleare italiano. Qui le ricerche riguardano la fisica subnucleare e nucleare, la fisica delle macchine acceleratrici e della luce di sincrotrone.Ancora difficile lo stato della ricerca in Italia. Potrebbe andare peggio, ma di certo non si fa abbastanza. A febbraio il rapporto dell’Associazione Coscioni ha dimostrato che il nostro paese persiste a finanziare poco la ricerca, investendo solo l’1,3% del Pil contro il 3% raccomandato dalla Ue. A ottobre invece la Relazione sulla ricerca e l’innovazione in Italia del Cnr ha mostrato come la Spagna abbia conseguito maggiori finanziamenti europei dell’Italia (9,8% contro il nostro 8,1%), nonostante abbia meno ricercatori. Inoltre, per esempio solo il 7,5% dei nostri progetti viene selezionato per i fondi europei Horizon 2020 rispetto alla media europea del 13%. In pratica per ogni euro che contribuiamo all’Unione Europea per la ricerca ce ne tornano indietro 69 centesimi. È anche una ricerca vecchia, fatta di professori ultra 50enni. Spesso si ricorda che nonostante questi limiti strutturali c’è un “miracolo italiano” per cui produciamo quasi il 5% delle pubblicazioni scientifiche mondiali, con un ranking di qualità apparentemente in netta crescita. Ma proprio quest’anno il dato è stato messo in dubbio: la ricerca italiana sembra impegnata in una corsa a gonfiare il proprio numero di citazioni bibliografiche, che potrebbe falsare le valutazioni basate su questo parametro.

La soluzione che ha proposto la politica quest’anno è l’Agenzia nazionale per la ricerca, che nelle parole del premier Giuseppe Conte dovrebbe coordinare poli universitari, enti pubblici e privati di ricerca. Ma benché da tempo si chiedesse un ente del genere, su Nature vari ricercatori italiani sono perplessi: preoccupati per l’eccessivo coinvolgimento politico delle nomine, seccati perché la comunità scientifica non è stata interpellata, confusi su come l’agenzia regolerà i fondi. La notte sembra ancora lunga.

