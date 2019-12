Le 50 società tech cresciute di più in Europa

26 Dicembre 2019 – 9:03

Al primo posto c’è la svedese Strossle International Ab, una società tecnologica che opera a livello europeo nel mondo dell’editoria e aiuta a collegare i contenuti con il giusto pubblico di utenti, creando valore sia per gli inserzionisti, sia per gli editori. È questa l’azienda tecnologica che è cresciuta di più nel 2018 nell’area Europa, Medio Oriente e Africa (area Emea), secondo l’ultima edizione della Deloitte Technology Fast 500 Emea.

Deloitte organizza ogni anno questa classifica in tre aree – Nord America, Emea e Asia-Pacifico – per rendere noti i nomi delle aziende che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni. La classifica è stilata sulla base della crescita registrata tra il 2014 e il 2017 e comprende aziende provenienti da 24 Paesi della regione Emea, con un tasso di crescita medio del 969%.

Il tasso di crescita individuale delle aziende vincitrici va dal 131% al 19,900%.

Nella top 5 ci sono anche l’azienda turca di consultancy Emfa Yazılım Danışmanlık, Prusa Research s.r.o. (Repubblica Ceca), Deliveroo (Regno Unito – vincitrice della scorsa edizione) e Kiwi.com (Repubblica Ceca).

Le italiane

Viralize, Eurostep, FiloBlu, Across, Young Digitals, MailUp, Amped, Digital Angels e BeGear sono le nove aziende italiane vincitrici. Con la toscana Viralize che rientra tra le prime 50, precisamente in 40esima posizione con un tasso di crescita medio del 2.423%.

Con i suoi nove piazzamenti l’Italia è all’undicsimo posto come Paese più rappresentato, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno. Il Regno Unito è quello che ha più piazzamenti con 118 aziende in classifica, seguito dai Paesi Bassi (82) e dalla Svezia (49).

Podio per settore

Le aziende con l’indice di crescita più alto appartengono al settore media&entertainment (1235%), fintech (1154%), hardware (1091%), e software (1029%). Le società di software dominano inoltre la classifica, con 275 aziende su 500.

The post Le 50 società tech cresciute di più in Europa appeared first on Wired.

Fonte: Wired