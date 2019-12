Le 10 versioni di All I Want for Christmas Is You da ascoltare a Natale

25 Dicembre 2019 – 9:02

Un quarto di secolo e non sentirlo. All I Want for Christmas Is You, la canzone di Natale per eccellenza (soprattutto per chi è nato dai ’90 in poi) ha spento 25 candeline. E sembra non mostrare segni di invecchiamento, anzi: quest’anno è balzata, per la prima volta, dopo 5 lustri, in cima alla classifica americana, regalando un ulteriore record alla sua interprete Mariah Carey che, in questo modo, è la cantante con più singoli in prima posizione. Seconda solo ai Beatles (per capirci).

Super Mariah,ormai viene tirata fuori dalla naftalina durante le festività continuando a spremere la hit-strenna per amplificare la magia del clima natalizio. Quest’anno, poi, si è fatta in due: sia grazie alla divertentissima pubblicità di una nota marca di patatine, sia per il video nuovo di pacca della sua Xmas’ hit.



Non poteva, quindi, mancare una classifica con le versioni più celebri e particolari di All I Want for Christmas Is You. Ce n’è per tutti i gusti. In questi anni, infatti, non ci siamo fatti mancare nulla.

Jamie Cullum



Una cover in puro stile jazz del classico di Natale? Si. Può. Fare. E l’inglese Jamie Cullum ci insegna come si reinterpreta un brano stra-famoso senza perdere un briciolo di identità. Anzi, con gli arrangiamenti di Cullum, il pezzo squisitamente pop si trasforma in un divertissement impeccabile. Anche per chi non ama il jazz.

Fifth Harmony



Siete segretamente fan delle Spice Girls? Allora, non potete prescindere da questa versione di All I Want for Christmas Is You formato girl band. Il video è tutto un sorriso e un inno alla sorellanza tra vischi e doni sotto l’albero in perfetto American style. Le ragazze si vogliono benissimo e si vede. Si vede pure Camilla Cabello che – sempre nello spirito di amicizia più puro della formazione statunitense – dopo due anni lascerà la band. Iniziando la carriera solista che avrebbe totalmente oscurato le sue compagne di avventura.

Michael Bublé



Prendete un crooner, una hit natalizia super pop e un pianoforte. Mescolate il tutto. L’interpretazione di Bublé, purtroppo, è sotto le aspettative. Riesce addirittura – non me ne vogliano i fan – a togliere quel senso di magia che, invece, infonde Mariah. Ma tant’è.

My Chemical Romance



La punk band americana riesce nel difficilissimo compito di sradicare dalla mente la voce di Mariah e dare inizio al pogo più sfrenato. Divertentissima e creata ad hoc per chi odia le canzoncine tutte fronzoli. Attenti a non fare cadere l’albero di Natale, però!

Idina Menzel



Idina è la voce dei musical per eccellenza, capace di passare dal ruolo di Imelda in Wicked al super teen serial Glee fino alla voce dell’Elsa di Frozen. La Menzel, seppur bravissima, è anche una tipa che, probabilmente, soffre un po’ della sindrome della prima della classe. Quindi il brano è tutto un gorgheggio, un acuto e un dimostrarci che lei può.

Shania Twain



Ce la ricordiamo per i suoi video nel deserto con look animalier, e acuti su “Man, I feel like a woman!”. Eppure, queste versione di All I Want for Christmas Is You non passerà agli annali. Parafrasando una delle sue hit: “That don’t impress me much”.

Cristina D’Avena



La regina dei cartoon che canta la canzone simbolo del Natale. Troppo per voi?

Giorgia (feat. The Natalizi)



Giorgia può cantare pure l’elenco del telefono, con quella voce. E poi, riesce a fare suo ogni brano, regalandogli una pelle diversa. Così ha fatto con All I Want for Christmas Is You. Inutile dire che la versione è da brividi.

Elio e le storie tese



Solo gli Elii avrebbero potuto strappare una risata con la loro esilarante quanto dissacrante versione di All I Want for Christmas Is You intonata da Mangoni. Per un Natale sui generis, che spinge l’acceleratore sull’ironia.

Paola Iezzi



È la versione che non ti aspetti. Paola Iezzi, in passato un bel po’ bistratta dalla critica (specie quando faceva coppia con la sorella Chiara), ha fatto un buon album di Natale A Merry Little Christmas, in cui intona il brano di Mariah Carey con un tocco swing.

Di Gaspare Baglio

The post Le 10 versioni di All I Want for Christmas Is You da ascoltare a Natale appeared first on Wired.

Fonte: Wired