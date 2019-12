Tutti i personaggi che hanno fatto la storia di Toy Story

24 December 2019 – 10:09

Nel 2019 è approdato al cinema, con un buon riscontro di critica, il quarto capitolo di Toy Story, dimostrando che il pubblico ama ancora la saga di casa Pixar, lanciata nei lontani anni ’90 (ne abbiamo scritto qui).

E in effetti, per chi ha seguito i film dall’origine, il divertimento è capire come personaggi vecchi e nuovi interagiranno all’interno di una trama che deve ripartire e cogliere spunti inediti in relazione alla componente umana del film (i bambini che hanno i giocattoli, per esempio). In questo video, il regista della pellicola Josh Cooley passa in rassegna i protagonisti per raccontarne le storie, il ruolo e l’evoluzione.

Ritroveremo quindi il sempreverde Buzz Lightyear e Woody (quest’ultimo particolarmente amato dal pubblico italiano), le due anime del film, ma anche molti nuovi personaggi che hanno saputo trovare spazio, come il brillante debuttante Forky nel quarto capitolo. E poi ancora Barbie e Ken (possono mancare?), Ducky e Bunny, Wheezy, Bo Peep e molti altri.

