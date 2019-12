Queste immagini animate sono state bandite da Twitter: possono causare attacchi epilettici

24 December 2019 – 15:53

Il mese scorso una serie di attacchi diretti a un’associazione per la sensibilizzazione sul tema dell’epilessia ha portato alla luce un bug all’interno del social network che poteva essere sfruttato per pubblicare immagini animate dannose per chi soffre di epilessia fotosensibile. A partire da questi giorni le immagini non possono più essere pubblicate.Continua a leggere



Il mese scorso una serie di attacchi diretti a un’associazione per la sensibilizzazione sul tema dell’epilessia ha portato alla luce un bug all’interno del social network che poteva essere sfruttato per pubblicare immagini animate dannose per chi soffre di epilessia fotosensibile. A partire da questi giorni le immagini non possono più essere pubblicate.

Continua a leggere Il mese scorso una serie di attacchi diretti a un’associazione per la sensibilizzazione sul tema dell’epilessia ha portato alla luce un bug all’interno del social network che poteva essere sfruttato per pubblicare immagini animate dannose per chi soffre di epilessia fotosensibile. A partire da questi giorni le immagini non possono più essere pubblicate.

Fonte: Fanpage Tech