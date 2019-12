La vera storia di Jingle Bells che sicuramente non conoscete

24 Dicembre 2019 – 12:03

È una delle canzoni natalizie più eseguite nel mondo, un classico che si fa fatica a non conoscere e che è immediatamente associato alle festività del Natale. Ciò che non si conosce fino in fondo di Jingle Bells, però, è la vera storia di come il brano è stato creato e poi diffuso. Nonostante si pensi abbia avuto una genesi gioiosa e piena di spirito positivo, è in realtà venata di controversie e razzismo. A scoprirlo è stata Kyna Hamill, una ricercatrice del College of Fine Arts dell’università di Boston e volontaria del Medford Historical Society & Museum. Proprio al 19 di High Street di Medford, una cittadina del Massachusetts, c’è una targa che commemora la composizione di Jingle Bells da parte del musicista James Lord Pierpont, che l’avrebbe realizzata nel 1850 in una taverna della città, prendendo ispirazione dai campanelli uditi durante le corse delle slitte, una tipica tradizione natalizia del luogo.

Incuriosita dal fatto che anche la cittadina di Savannah, in Georgia, rivendicasse la natalità di quella canzone (qui secondo gli abitanti del luogo Pierpont l’avrebbe composta nel 1857), Hamill ha iniziato a indagare negli archivi arrivando a scoprire una verità molto distante dalla leggenda positiva tramandata negli anni. Il compositore pieno di spirito natalizio della tradizione era in realtà uno spiantato che passava di lavoro in lavoro e che, pur figlio di un fervente abolizionista del New England, si era arruolato nell’esercito dei Confederati che sostenevano la schiavitù. Nel 1850 non era sicuramente a Medford, impegnato com’era nella corsa all’oro in California, prima di tentare la carriera col dagherrotipo e perdere il negozio nel famoso incendio di San Francisco del 1851.

Secondo le ricostruzioni, Jingle Bells fu eseguita per la prima volta nel settembre 1857 con il titolo di One Horse Open Sleigh in un locale di Boston chiamato Ordway Hall. È però il contesto dell’esibizione a sconcertare gli osservatori moderni: veniva, infatti, cantata da Johnny Pell, famoso all’epoca per esibirsi con il gruppo degli Ordway’s Aeolians, noti per recitare e cantare dipingendosi la faccia di nero (la cosiddetta black face) per prendere in giro le persone di colore. Proprio l’Ordaway Hall era un luogo noto per gli attori bianchi che proponevano al pubblico borghese spettacoli parodici di stampo razzista. Il brano, registrato con un copyright e il titolo Jingle Bells solo nel 1859, divenne celebre in ogni caso solo decenni dopo, venendo ripulito di ogni sfumatura offensiva e, in seguito, a partire dal 1898, associato al Natale, con la versione del celebre gruppo Edison Male Quartette.

The post La vera storia di Jingle Bells che sicuramente non conoscete appeared first on Wired.

Fonte: Wired