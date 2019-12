Il sistema all-in-one per gli audiofili che supporta anche lo streaming musicale

24 December 2019 – 14:59

A sette anni di distanza dalla seconda generazione (e dodici dalla sua comparsa), il nuovo Caruso sta per arrivare con aggiornamenti e un ricco parco di tecnologie per consentire agli audiofili di soddisfare la sete di suoni vicini alla perfezione, come dimostra il livello di distorsione pari allo 0,02 %. T+A (che sta per Theory + Application) ha realizzato un modulo all-in-one in alluminio da 29 x 29 x 27 centimetri per un peso di 12 kg, dotato di un display touch Ips Hd da 7’’, utile per controllare il sistema come anche il telecomando, l’app T+A Navigator Os e i comandi vocali per Alexa.

Aggiornato con il supporto per i servizi di streaming che hanno conquistato un ruolo primario nell’ascolto musicale quotidiano (Tidal, Deezer, Spotify, Qobuz, Airable, Amazon Music) e per lo streaming wireless via Bluetooth abilitato per aptX e la piattaforma Airplay 2 di Apple, l’essenza di Caruso sta nei tre amplificatori con potenza totale di 200 watt, il woofer da 6,5 pollici, coppie di tweeter a cupola da 0,75 pollici e driver da 4 pollici. Un mix che esalta la riproduzione, con l’ascolto agevolato dalla regolazione di bassi, medi e alti. A bordo ci sono anche lettore cd e radio (sia Fm, sia web), e non mancano porta Usb, Ethernet e il jack da 3,5 mm per le cuffie.

In vendita dal prossimo febbraio, il Caruso di terza generazione sarà proposto al prezzo di 2.750 euro.

