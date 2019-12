Il primo romanzo di Stephen King, Carrie, diventerà una miniserie

24 December 2019 – 15:00

Le opere del re dell’horror Stephen King sono sempre più spesso soggette ad adattamenti televisivi e cinematografici. L’ultima trasposizione, in ordine cronologico, messa in cantiere in questi giorni è una miniserie basata su Carrie. Il primo romanzo dell’autore del Maine, pubblicato negli Stati Uniti nel 1974, sarà il frutto della collaborazione tra il canale via cavo Fx – quello di Sons of Anarchy e Fargo – e Mgm Television. La produzione è ancora all’inizio, tanto che per il momento non sono ancora stati annunciati né lo showrunner che svilupperà questa nuova versione del romanzo né la protagonista che si presterà a interpretare la fragile Carrie del titolo. Per certo, si sa che questa volta la teenager apparterrà anche a una minoranza e si sta valutando per un’attrice di colore o transgender.

La storia, lo ricordiamo, gira attorno a una liceale timida e complessata; vittima di bullismo a scuola e vessata dalla madre fanatica religiosa a casa, deve anche fare i conti con misteriosi poteri telecinetici. Man mano che il controllo sulle propria capacità aumenta, la frustrazione per le angherie subite si trasformano in una forza distruttiva.

Il romanzo di King era già stato adattato in una pellicola cinematografica di culto, Carrie lo sguardo di Satana, diretta dal regista di thriller Brian de Palma nel 1976, con Sissy Spacek nel ruolo della protagonista e Piper Laurie in quella dell’allucinata madre. Più di recente, nel 2013, la Chloë Grace Moretz di Kickass è stata scelta per un’altra trasposizione non particolarmente memorabile.

Tra gli altri adattamenti da romanzi di Stephen King in programma, questa volta per Amazon Prime Video, c’è anche Dark Tower con il Sam Strike di Nightflyers. In cantiere anche Jerusalem’s Lot per Epix, che si aggiunge a produzioni seriali recenti come Mr. Mercedes (da noi su Starzplay) e l’antologia di Hulu Castle Rock.

The post Il primo romanzo di Stephen King, Carrie, diventerà una miniserie appeared first on Wired.

Fonte: Wired