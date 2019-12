Il flipper di Stranger Things per sfidare il Demogorgone

24 December 2019 – 14:30

(Stern Pinball)Stranger Things è una vera manna per i nostalgici degli anni

’80, con un fiorire di citazioni e riferimenti a mode, fatti ed eventi di ormai quasi quattro decenni fa. Negli ultimi mesi sono apparsi numerosi gadget dedicati alla popolarissima serie Netflix, per esempio una Polaroid, un gigantesco set Lego e un videogioco rétro. Ma niente rende omaggio in modo così perfetto come il nuovo flipper di Stern Pinball.

Il flipper è il nonno dei videogame, un passatempo che rappresenta al meglio l’incontro tra l’analogico e il digitale, con un sistema meccanico di gioco che si miscela in modo molto fluido ai primi componenti elettronici e multimediali.

La sfida contro la gravità per spedire la sfera metallica contro respingenti e in zone bonus speciali è intervallata con modifiche del piano di gioco ed elementi che possono subentrare più si va avanti col punteggio.

(Stern Pinball)Tutte caratteristiche che si ritrovano anche nelle tre versioni del flipper di Stranger Things, opportunamente decorato con riferimenti e immagini della serie ambientata a Hawkins, con il grande mostro del Demorgone da combattere e sconfiggere.

Nella versione standard, altrettanto in quella Premium e Limited, vengono montati componenti moderni, come un sistema di proiezione che interessa il piano di gioco invece che un display solitamente montato nella porzione superiore del cabinato. Un modo per non distogliere l’attenzione e garantire un’esperienza ancora più immersiva.

Inoltre, vengono distribuiti diversi blocchi alla sfera metallica che rendono davvero imprevedibile la partita. Le differenze tra le versioni sono puramente a livello cosmetico e decorativo, con la Limited che va ancora più a fondo della serie del Sottosopra.

I prezzi sono importanti, ma in linea con flipper moderni e di qualità. Il modello standard costa 6.099 dollari ovvero 5.500 euro circa, a 7.699 dollari ossia 6.900 euro c’è la versione Premium, mentre una delle 500 versioni Limited arriva a 9.099 dollari ossia 8.200 euro circa.



