Il fact-checking di Elon Musk sulla sua pagina Wikipedia

24 December 2019 – 14:28

(foto: Patrick T. Fallon/Getty Images)Elon Musk non era soddisfatto delle informazioni riportate sulla sua pagina Wikipedia, al punto che ha chiesto di cambiarle. “Ho appena guardato la mia wiki per la prima volta da anni. È pazzesco!”, fa sapere su Twitter, dove non è nuovo a commenti simili e dove ha subito ha precisato: “Non sono un investitore”. È lui stesso, così, a chiedere delle modifiche: “Qualcuno può togliere quella parola?”. Ma in un altro tweet, poi, rincara la dose: “È un vero e proprio campo minato con miliardi di modifiche”.

Just looked at my wiki for 1st time in years. It’s insane! Btw, can someone please delete “investor”. I do basically zero investing.

— Elon Musk (@elonmusk) 22 dicembre 2019

Gli errori sono già contenuti, secondo Musk, nelle prime frasi del primo paragrafo dedicato essenzialmente alla sua carriera. “Non faccio nessun investimento. Se Tesla e SpaceX falliranno, accadrà lo stesso anche a me”, puntualizza il miliardario tecnologico, specificando che la sua ricchezza è legata solo alle partecipazioni azionarie nelle due aziende. Musk resta così coerente con quanto aveva detto durante la battaglia legale con il sub Vernon Unsworth, che si è conclusa a suo favore.

My wiki is a war zone with a zillion edits. At least it’s obviously not curated! Some day, I should probably write what *my* fictionalized version of reality is

— Elon Musk (@elonmusk) 22 dicembre 2019

Nel dialogo sul thread di Twitter ha poi risposto a vari utenti. A chi chiedeva appunto se Tesla contasse come un investimento, ha detto: “Queste sono tutte società in cui ho svolto un ruolo fondatore fondamentale. Non è giusto chiedere ad altri di mettere soldi se non faccio la mia parte”. Un buon punto a suo favore se si considera, come analizza John Brandon su Forbes, che è diventato famoso proprio per aver finanziato proprie idee e non quelle di altre persone.

Yes

— Elon Musk (@elonmusk) 22 dicembre 2019

Un altro utente, poi, ha suggerito di cambiare il termine investitore con “business magnet”. La reazione di Musk è stata affermativa, seguita da un’emoji ridente e un cuoricino. Ha poi scherzato dicendo di preferire di un “magnete” del business piuttosto che un “magnate”. Domenica sera, come riporta Business Insider, la modifica è stata assecondata e sulla pagina Wikipedia è comparsa la dicitura “business magnet” seguita dalla frase “come richiesto da Elon Musk”. La modifica, poi, è stata tolta, però la parola “investor” adesso non compare più, neanche nella pagina italiana.

