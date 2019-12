I giochi dei Pokemon sbarcano su Facebook

24 Dicembre 2019 – 18:23

(Foto: Facebook)I Pokemon debuttano ufficialmente su Facebook con due giochi gratuiti e senza acquisti interni. I titoli sono stati presentati con l’obiettivo di aprire a un pubblico più ampio possibile il mondo dei mostriciattoli resi celebri dalle console Nintendo.

Prodotti da The Pokémon Company, i videogame sono semplicissimi da imparare a padroneggiare, e non chiedono particolari sforzi hardware. Pokémon Tower Battle è già disponibile in tutto il mondo, mentre Pokémon Medallion Battle inizia la propria diffusione dall’area Asia-Pacifico prima di raggiungere anche il resto del globo.

I nomi raccontano già molto del gameplay. Pokémon Tower Battle è facile, sviluppato da Bombay Play e pensato per sfide senza pensieri tra due utenti che si affrontano tentando di costruire la torre più alta piazzando un Pokemon sull’altro. I mostri cadono dall’alto in modo casuale tra quelli più comuni a quelli più rari (da raccogliere e collezionare). Si può farli ruotare per impilarli, cercando di non far cadere tutto il gruppo e sfruttando vari bonus a disposizione. Onestamente poco raffinato a livello estetico, pensa al divertimento casuale e anche a chi il nome Ash non dice niente.

Molto più classica la seconda proposta Medallion Battle, sviluppata da GCTurbo, che è una versione digitale di un tipico gioco a carte a turni, nel quale lo scopo è sfidare avversari team contro team sfruttando debolezze, resistenze e poteri speciali. Rispetto a Tower Battle, richiede più tempo per creare la propria squadra di Pokemon scoprendo nuove creature ogni mese, cercando di afferrare i preferiti (ecco i 10 più popolari), prendendosene cura e facendoli anche evolverle fino a scegliere con attenzione i partecipanti alle varie lotte.

Per giocare subito, basta passare dal tab Giochi (alias Instant Games), che si trova espandendo l’elenco nella colonna di sinistra del social network. Per l’Italia può essere necessario attendere qualche ora (o giorno) prima di vedere apparire il titolo, ma gradualmente tutto il mondo sarà interessato. Ancora nessuna informazione per la disponibilità di Medallion Battle in Europa.

