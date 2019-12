Da oggi la Russia può scollegarsi completamente da Internet

24 Dicembre 2019 – 20:28

A maggio il parlamento aveva varato un provvedimento che chiedeva agli operatori di telecomunicazioni di lavorare in questo senso, e oggi il risultato sembra raggiunto. Stando alle autorità locali, isolare l’intera Russia da Internet non avrà conseguenze per le attività online degli utenti nei confini nazionali.

Fonte: Fanpage Tech