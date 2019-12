Come cambierebbe l’economia, se rinunciassimo alla carne?

24 Dicembre 2019 – 3:32

Una mucca salta in un campo nel West Yorkshire, Regno Unito (Getty Images)Dieci anni fa lo scrittore Jonathan Safran Foer, che ha da poco pubblicato il suo Possiamo salvare il mondo, prima di cena, pubblicava un saggio dal titolo Se niente importa. Perché mangiamo gli animali? Il libro non era tanto un elogio del vegetarianismo quanto un attacco frontale allo sfruttamento e all’impiego intensivo di animali in diversi settori della produzione industriale.

Oggi sembra che quell’invito a trovare alternative vegetali nella produzione industriale sia da più parti accolto come una missione, e dal settore alimentare a quello della cosmesi passando per la moda o la farmaceutica, la tendenza è quella di fare a meno della carne. La società di consulenza e ricerca CbInsights ha individuato i settori industriali che saranno colpiti dalla guerra alla carne.

1. Alimentare

Tra le principali industrie che hanno visto moltiplicarsi le alternative a base vegetale in anni recenti c’è ovviamente quella alimentare. Secondo una ricerca condotta da Barclays, a livello globale il mercato delle alternative alla carne potrebbe arrivare a valere oltre 140 miliardi di dollari entro il 2029. In questo settore si muovono per esempio colossi come Impossible Foods o Beyond meat, che l’aprile scorso si è quotata a Wall Street.

Numerose aziende stanno iniziando a proporre alternative vegetali anche per quanto riguarda latte e uova. In generale Cb Insights stima che a livello globale il mercato dei sostituti vegetali del latte si aggiri attorno ai 18 miliardi di dollari. In questo caso, oltre ai più classici latte di soia, di mandorle o d’avena, aziende come Perfect Day o Eclipse Food hanno messo a punto in laboratorio dei geni in grado di sostituire interamente il latte nella fabbricazione di gelato o di altri latticini. Per quanto riguarda le uova, invece, aziende come Just Egg o Clara Foods impiegano prodotti vegetali come fagioli o lieviti.

Oltre alla carne finta, poi, inizia a diffondersi il pesce finto, anche in questo caso sostituito da alternative vegetali. L’azienda Good Catch, per esempio, impiega diversi legumi e oli derivanti da alghe per creare tortini di granchio o filetti di tonno completamente privi di pesce. In altri casi invece, aziende come Finless Food o Wild Type usano colture cellulari per sintetizzare in laboratorio delle alternative alla carne di tonno o ai gamberi.

2. Grande distribuzione e ristorazione

Tutti questi prodotti iniziano ad entrare nella grande distribuzione e soprattutto nel settore della ristorazione. Catene di fast food come McDonald’s e Burger King, così come grandi supermercati in giro per il mondo, hanno già iniziato a commercializzare la carne finta. E, dal canto loro, anche i grandi ristoranti hanno scelto di cavalcare l’onda dei prodotti a base di alternative vegetali.

3. Cosmetica

Anche il settore della cosmesi sta sviluppando prodotti interamente vegetali sia per venire incontro a una maggiore sensibilità dei clienti riguardo al modo di trattare gli animali sia per questioni di sostenibilità. L’azienda Hourglass, controllata del colosso Unilever, vuole sviluppare un’intera linea di prodotti vegetali entro la fine del 2020, mentre altre aziende come Biossance o Geltor impiegano la fermentazione microbiologica di piante per produrre collagene vegetale o creme emollienti.

4. Moda

Da tempo, il settore della moda si batte per trovare alternative all’impiego di animali e proponendo prodotti realizzati da fibre vegetali. Lo scorso febbraio, a Los Angeles, è stata inaugurata anche la prima settimana della moda vegana, dove sono stati presentati prodotti di designer che utilizzano cuoio sintetizzato in laboratorio, come nel caso di Modern Meadow, o filati si seta realizzati tramite processi di sintesi proteica, come nel caso del marchio Bolt Threats.

5. Farmaceutica

La diffusione delle alternative vegetali in diversi settori inizia ad imporsi anche nell’industria farmaceutica, che vede grandi possibilità di collaborazione con molte aziende per quanto riguarda la sintesi di proteine e cellule. Il colosso tedesco Bayer, per esempio, sta valutando di entrare nel mercato delle alternative alla carne come fornitore di amminoacidi, carboidrati e altre molecole prodotte in laboratorio e utili per la sintesi dei prodotti vegetali su scala industriale.

Legge e politica

Alcune di queste attività fanno ricorso a organismi geneticamente modificati (ogm). Uno sviluppo che richiede un quadro normativo nuovo, in grado di regolamentare a diversi livelli la produzione e la commercializzazione dei prodotti alternativi alla carne.

Da questo punto vista, per esempio, la regolamentazione dell’Unione europea per la produzione e l’impiego di Ogm in ambito alimentare è molto più stretta rispetto a quella vigente negli Stati Uniti, dove proprio di recente il Dipartimento dell’agricoltura e la Food and Drug Administration hanno varato una serie di norme volute dalle aziende operanti nel settore per stabilire anche una certificazione di qualità e garanzia.

