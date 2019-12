Catturati in Francia i possibili autori della truffa (a sfondo sessuale) del finto hacker

24 December 2019 – 17:10

Sono due giovani francesi di 21 anni, accusati ora di essere gli autori di una truffa che ha tenuto banco online per tutto il 2019. I truffatori facevano credere alle vittime di essere in possesso di materiale video compromettente sul loro conto registrato dalla webcam del loro computer, e potrebbero aver guadagnato più di 1 milione di euro in riscatti.

Fonte: Fanpage Tech