Twitter, attenzione al bug: va aggiornata subito l’app Android

23 Dicembre 2019 – 18:43

(Foto: Pixabay)Twitter ha inviato una mail a una buona fetta del proprio pubblico per invitare ad aggiornare quanto prima all’ultima versione dell’applicazione per Android. Gli sviluppatori hanno infatti sistemato una grave vulnerabilità che metteva a repentaglio la sicurezza e l’integrità della propria utenza oltre che del dispositivo stesso.

Il problema non riguardava l’applicazione ufficiale per iOs ossia per iPhone e iPad, limitandosi soltanto alla (ampissima) fetta della torta del robottino verde di Google.

Il pericolo che si andava a correre era quello di un accesso non desiderato a una serie di informazioni personali. Un cybercriminale avrebbe infatti potuto sfruttare la vulnerabilità per visualizzare dati privati fino addirittura a controllare parte delle funzioni principali del social network come pubblicare tweet così come messaggi diretti.

Un bug non da poco, visto che era come se fosse davvero possibile prendere le redini dell’utenza personale a nome del legittimo proprietario con danni a livello di sicurezza oltre che di immagine in caso di pubblicazione di contenuti poco confortanti.

Nella nota diffusa da Twitter, viene spiegato che eventuali malintenzionati avrebbero potuto accedere all’utenza tramite un complesso processo attraverso l’inserimento di un codice dannoso in una delle aree ad accesso limitato dell’applicativo ufficiale e visualizzare le info protette come i tweet salvati, i messaggi diretti così come lo storico della geolocalizzazione.

Non ci sono (ancora) episodi documentati di sfruttamento del codice dannoso per scopi illeciti, Twitter ha agito in modo tempestivo per correggere la falla rilasciando subito l’aggiornamento che è scaricabile – come sempre – in modo gratuito da Google Play Store per tutti gli smartphone compatibili. Il consiglio è dunque quello di effettuare subito l’update per togliersi da ogni eventuale fastidio.

Di recente, si era registrato un altro problema che interessava Twitter ma non per responsabilità diretta: molti utenti hanno visto i propri account esposti dopo aver effettuato il log-in dal social network su app di terze parti regolarmente diffuse su Play Store. Come sempre, meglio controllare più volte l’origine e l’affidabilità di software, anche se disponibili sui mercati ufficiali.

Fonte: Wired