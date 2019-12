Quando quello che si scrive sui social network si può dire diffamazione

23 December 2019 – 11:30

(foto: Getty Images)I social network fanno ormai parte integrante della vita di molti di noi. Chiunque può facilmente registrarsi su una piattaforma social, entrando così in contatto con una platea potenzialmente infinita di persone.

Nati come strumenti per ampliare i contatti e le relazioni interpersonali, i social sono divenuti vere e proprie piazze virtuali, nelle quali trovano spesso spazio anche i cosiddetti haters, persone che utilizzano la rete per alimentare e diffondere discorsi d’odio nei confronti di singoli individui o categorie sociali, spesso trincerandosi dietro falsi profili.

Suona sempre attuale a questo proposito il giudizio che, con la sua proverbiale arguzia, ebbe modo di dedicare ai social network il compianto Umberto Eco, in occasione del ritiro della laurea honoris causa in Comunicazione e culture dei media all’Università di Torino: “I social permettono alle persone di restare in contatto tra loro, ma danno anche diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano al bar dopo un bicchiere di vino e ora hanno lo stesso diritto di parola dei Premi Nobel”. Vediamo allora a quali conseguenze può andare incontro chi utilizza la rete e i social network per diffondere messaggi offensivi.

Messaggi offensivi in rete: le sanzioni penali

Per il codice penale la condotta di chi, “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione“, integra gli estremi del reato di diffamazione (art. 595). La reputazione, che costituisce uno dei cosiddetti diritti della personalità, può essere definita come la stima di cui ogni persona gode presso gli altri membri della comunità cui appartiene; la reputazione altro non è che la “proiezione sociale” dell’onore individuale.

Nella sua versione base il reato di diffamazione è punito con la reclusione fino a un anno o la multa fino a euro 1.032. Quando però l’offesa è realizzata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, siamo di fronte a un’ipotesi di diffamazione aggravata, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a euro 516.

Oltre alle sanzioni penali, chi diffama può essere condannato a risarcire i danni alla vittima; sia i danni patrimoniali (perdita subita e mancato guadagno), sia quelli non patrimoniali (danno all’immagine, danno morale ecc.).

Non di rado, poi, le offese in rete sfociano in comportamenti di incitazione all’odio contro “il diverso”; ecco allora che oltre alla diffamazione potrà essere contestato anche il reato di istigazione o propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, previsto dall’art. 604-bis del codice penale.

La diffamazione a mezzo social network e blog

I casi di diffamazione online più ricorrenti nella casistica giudiziaria sono quelli legati alle piattaforme Facebook, Twitter e ai blog.

A questo proposito la Cassazione ha affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata; questa modalità di comunicazione di un contenuto informativo suscettibile di recare discredito alla reputazione altrui, ha infatti potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, perché attraverso questa piattaforma virtuale gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.

Lo stesso ragionamento vale per i blog. Secondo la Cassazione la diffusione di messaggi diffamatori attraverso un blog integra un’ipotesi di diffamazione aggravata sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa; questa condotta è infatti potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, e tuttavia non può dirsi realizzata “col mezzo della stampa”, dato che i blog non sono destinati a un’attività di informazione professionale diretta al pubblico.

Come stabilire “dove” è commesso il reato di diffamazione online

L’utilizzo della rete per commettere reati pone anche una serie di problemi processuali, primo fra tutti quello di individuare quale sia il giudice territorialmente competente a trattare il processo.

Internet è infatti per definizione un luogo diffuso, potremmo dire “ubiquo”, per cui quando si procede per un reato commesso con mezzi informatici è difficile stabilire “dove” è stato commesso il reato. Per capirci: se un furto è commesso a Roma, sarà il Tribunale di Roma a trattare il processo, ma se è un reato è commesso a mezzo Internet, come facciamo a stabilire “dove” è stato commesso?

A questo proposito la Cassazione ha affermato che nei reati di diffamazione commessi a mezzo internet, quando è impossibile individuare il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare il luogo in remoto in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato, la competenza spetterà al giudice del luogo fisico in cui viene effettuato l’accesso alla rete per il caricamento dei dati sul server.

