La marina USA ha bandito l’uso di TikTok sugli smartphone governativi

23 Dicembre 2019 – 20:28

In una nota di pochi giorni fa l’organo delle forze armate statunitensi ha chiesto ai suoi membri di disinstallare l’app da tutti gli smartphone governativi in loro possesso, se desiderano continuare ad avere accesso alla rete Intranet. La misura è solo l’ultima di una serie che il governo USA sta adottando per arginare l’utilizzo della piattaforma tra il personale.

Fonte: Fanpage Tech