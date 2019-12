I 15 film più importanti del decennio

Innanzitutto “importanti”, e non “belli”: abbiamo deciso di fare una classifica non tanto dei film che abbiamo amato di più (o meglio “non solo”), ma soprattutto di quelli che hanno segnato la storia del cinema e il suo linguaggio, introducendo qualcosa di nuovo o riscuotendo un tale successo (a sorpresa) e presentandosi come una tale novità da influenzare pesantemente tutto quel che è venuto dopo (se non proprio generando uno scossone nella geografia del cinema).

Parliamo sia di cinema commerciale, ad altissimo budget, che di cinema autoriale a basso budget. Ognuno ha un suo campionato e, in alcuni clamorosi casi, autoriale e commerciale si sono anche toccati e influenzati a vicenda. Non troverete i Batman di Nolan o gli Avengers, e non per dimostrarci snob, ma perché quel mondo ha rimediato, riconfezionato e rimesso in scena (alla grande!) dinamiche esistenti, pescando dai fumetti, dalla serialità, da Michael Mann e da tantissime altre fonti un immaginario e uno stile poi imbanditi con successo meritato e planetario.

I film di questa lista, invece, hanno a loro modo aperto strade nuovissime. Magari non li avete visti tutti, però di sicuro avete visto qualcos’altro che li ha imitati, copiati, rimescolati e utilizzati per il proprio successo.

Li si poteva anche presentare in nessun ordine particolare, ma per renderci la vita difficile abbiamo deciso di metterli anche in ordine di gradimento. Il nostro ovviamente.

15. The Social Network (2013) di David Fincher

Il racconto dei grandi cambiamenti dei nostri anni parte qui: con il primo film serio dedicato a un gigante della rete, scritto a dovere e diretto con un’idea dietro. Esistono molti film sulla Silicon Valley e le sue figure più note, ma da questo in poi cambia tutto. Da questo in poi non sono più storie clamorose, ma sono la Storia del nostro pianeta e del nostro tempo. Mark Zuckerberg e la sua odissea legale, meschina, bastarda e cinica cambiano il racconto della tecnologia facendolo, finalmente, scontrare con quello del nostro tempo. La scena in cui i gemelli Winklevoss parlano con il rettore di Harvard è in questo senso perfetta.



14. Stop The Pounding Heart (2010) di Roberto Minervini

Ha avuto una piccola circolazione, notissimo tra gli addetti ai lavori, meno tra il grande pubblico. È stata una scossa tellurica. Chi lo dovesse vedere senza sapere niente potrebbe non capire che è un documentario. Fotografia, montaggio, dialoghi e storia sembrano di finzione, invece no, è tutto vero. L’effetto dello scontro tra il nostro mondo, le persone semplici che non recitano e una messa in scena da film è pazzesco. Erano anni che il genere importava le tecniche del cinema di finzione, eppure Roberto Minervini sublima tutto riuscendo a filmare la vita vera con la stessa grana, qualità e linguaggio del cinema di finzione. Si trova per le mani una storia che sembra un dramma sofisticato e monta in poco più di un’ora e mezza decine e decine di ore di girato scegliendo le parti che compongono un film. Da qui è diventato invitato fisso in tutti i festival e tutti cercano di imitarlo.



13. Goksung – La presenza del diavolo (2016) di Na Hong-jin

Non ci sono dubbi che il cinema sudcoreano sia stato il protagonista del decennio. Scoppiato negli anni 2000 con una new wave di autori, è stato consacrato a livello internazionale negli anni ’10. Potevamo mettere The Fake (un lungo di animazione che si spinge in territori pazzeschi per raccontare qualcosa di mai visto prima in forma animata), ma questo film di possessioni demoniache sintetizza tutto quel che di fuori dalla grazia di Dio è uscito dalla Corea. È un film estremamente rigoroso, tecnicamente pazzesco, commercialmente accorto che prende un genere occidentale (l’esorcismo) e lo spinge molto più in là di quello a cui siamo abituati, trascinandoci in un paesino in cui a un certo punto sembra di poter avvertire effettivamente la presenza del diavolo in persona.

Per dire: c’è un esorcismo da 10 minuti che è un vortice di maligno.



12. Wolf Children (2012) di Mamoru Hosoda

In un momento in cui l’animazione giapponese disegnata a mano sembra destinata a morire e Miyazaki annuncia per la seconda volta il suo ritiro, arriva Mamoru Hosoda a imporsi e presentarsi come il suo erede. Mai prima di Wolf Children qualcuno che non si chiamasse Miyazaki era arrivato a queste vette. Poi, in realtà, Hosoda non si è ri confermato tale e i suoi film successivi non sono stati a livello di questo (ma non è da escludere che il prossimo non lo sia). Questa storia di bambini-lupo cresciuti da una madre che non sa cosa fare, in mezzo alla campagna cercando di non farsi scoprire, esplora le tempeste infantili e adolescenziali con una metafora banale (essere mezzi lupo li mette in contatto con la parte animale più degli altri), che porta però a esiti commoventi per gioia, voglia di amarsi, vivere, essere una famiglia e crescere. Un vero e autentico inno all’essere umano, da cui si esce pieni di lacrime e felicità. Solo la maniera sottile con cui è narrata la crescita a scuola dei due bambini e il loro diventare diversi è sottile, semplice ed efficace.



11. Vizio di forma (2014) di Paul Thomas Anderson

Gli anni ’10 sono stati un periodo strano per Paul Thomas Anderson. Il cinema in cui riusciva a produrre i suoi film ha iniziato a morire, quel livello di budget e incassi (non certo eccezionali) funziona sempre meno in sala e lui fa sempre più fatica a trovare finanziamenti. In questo declino, tuttavia, ha realizzato alcuni dei suoi lavori migliori. Vizio di forma è forse il più audace e compiuto, l’adattamento dell’omonimo libro di Pynchon, un hard boiled losangelino tra detective fatti di droga e uno schema di truffe, scatole cinesi e misteri che pare non finire mai. Ben presto è chiaro che l’intreccio e la scoperta della sua soluzione contano poco; conta invece Shasta, la donna uscita dal passato come un refolo di vento all’inizio che innesca l’indagine, i ricordi del detective Doc Sportello, le memorie di una vita non vissuta con una donna di cui è ancora perdutamente innamorato e per la quale farebbe di tutto.

La scena iniziale in cui Shasta appare come una visione in una serata di quiete è un gioiello di colori, atmosfera e rarefazione. La chiamata alle armi quieta di un uomo pronto a tutto.



10. Lo chiamavano Jeeg Robot (2016) di Gabriele Mainetti

Forse è un po’ provinciale inserirlo in una classifica come questa, perché la sua rivoluzione l’ha portata in Italia e a partire da modelli stranieri (ma non solo). Tuttavia, quello di Mainetti è stato senza dubbio per noi uno dei film più importanti del decennio, ha cambiato molte cose e altre (che si sperava potesse cambiare) no. Rimane un’idea di cinema italiano diversa, appassionante, di successo, che non ha solo introdotto i supereroi da noi, ma ha indicato precisamente quale possa essere la maniera in cui quelle figure abbiano senso in uno scenario nostrano senza essere ridicole. Inoltre, ha avuto il raro merito di creare meme e momenti iconici come quello di Non sono una signora.



9. Parasite (2019) di Bong Joon-ho

Certo non è passato nemmeno un anno dalla sua uscita ed è presto per decretarne l’importanza, tuttavia Parasite si è imposto come il film del 2019 a livello mondiale come poche altre pellicole avevano fatto prima, con una rapidità e una decisione che hanno fatto il paio con un successo quasi universale. Ha vinto la Palma d’Oro a Cannes senza discussioni né polemiche, vincerà probabilmente a mani basse l’Oscar per il Miglior film straniero. È la punta commerciale più alta del cinema della Corea Del Sud, un film politico travestito da thriller con tempi, modi, scrittura e recitazione che alternano grande semplicità (poveri vs ricchi) a grande sofisticazione (la trama della donna di servizio e del marito è incredibile). Il montaggio e come la trama sia raccontata in mezzo all’azione, per esempio, è magistrale.



8. Si alza il vento (2013) di Hayao Miyazaki

L’ultimo film di Hayao Miyazaki, salvo poi ritrattare. Di fatto questa storia dell’ingegnere pacifista che disegnò gli aerei usati dai kamikaze durante la Seconda guerra mondiale, è il bilancio di un artista che ha sempre adorato le macchine e gli aerei, ma odiato la guerra, ecologista convinto ma maniaco dei motori. Tutte le contraddizioni di Miyazaki si ritrovano in questo film, che è il suo testamento, denso di immagini incredibili (la rappresentazione della furia creativa, il sogno condiviso con un’altra persona) e un punto d’arrivo e fusione inedito tra ciò che l’animazione sa fare meglio (astrarre la rappresentazione) e ciò che il cinema dal vero sa fare meglio (trasfigurare gli ambienti veri e i volti veri). Quando il protagonista immagina di condivide il sogno con uno dei suoi miti e con lui passeggia sugli aerei discutendo di linee, disegno e aerodinamica: il massimo del nerd portato a tutti.



7. Boyhood (2014) di Richard Linklater

Forse il tentativo più audace e ambizioso di questo decennio. Girare un film per 12 anni, con pochi giorni di lavorazione ogni anno, per vedere i protagonisti che invecchiano per davvero o crescono nel caso del bambino. Effettivamente, filmare il corpo umano che cambia e l’effetto che il tempo ha su di noi poteva essere una grande storia produttiva, ma alla fine un film mediocre: invece il risultato è stupendo, denso di formazione e desiderio, in cui i corpi che cambiano commuovono e rendono di colpo inaccettabili tutte le altre soluzioni che il cinema ha sempre adottato per raccontare un personaggio lungo più di dieci anni (cioè il trucco o i cambi di attore). È difficile non commuoversi davanti a Boyhood, non per quello che accade ma per la rappresentazione così evidente che riesce a fare del rapporto tra ciò che siamo e ciò che siamo stati. E quando alla fine la madre dice che credeva ci sarebbe stato più tempo, perché le pare che il figlio sia cresciuto in fretta, lo spettatore ha anch’egli una chiara percezione del tempo passato.



6. Una separazione (2011) di Asghar Farhadi

Il primo film a uscire realmente dall’Iran e trovare un successo mondiale culminato con un Orso d’oro e l’Oscar per il Miglior film straniero. Una separazione è una pellicola con moltissimi livelli di lettura diversi. È prima di tutto una storia appassionante tra un borghese e una donna popolana, in cui lei lo accusa di averla spinta e lui sostiene non sia così. Dalla loro diatriba sorgono sempre più dettagli, scopriamo sempre di più ed è difficilissimo parteggiare per qualcuno. È poi una storia che afferma l’impossibilità di conoscere la realtà fino in fondo. È un giallo in cui la soluzione sta nel passato dei personaggi e le ragioni di ognuno non sono quelle che sbandierano, ma quelle più profonde, dovute alla loro storia personale. E infine è un’incredibile dimostrazione della futilità della severa censura iraniana, per la quale mai un uomo e una donna devono toccarsi sullo schermo, ma qui la ragione dello scontro è proprio se uno abbia spinto l’altra, quindi se l’abbia toccata, non riusciamo a capirlo e così nemmeno la censura stessa può fermare il film che è al contempo dentro e fuori dalle regole.



5. Inside Out (2015) di Pete Docter e Ronnie Del Carmen

Prendendo dai videogiochi, dall’animazione Disney classica, dalle suggestioni nipponiche, da design dei cartoni per la tv anni ’60 e poi dall’inconscio freudiano e un monte di altre ispirazioni, la Pixar gira un capolavoro autentico: un cartone avventuroso in cui due personaggi manichei (la gioia e la tristezza) corrono e scappano dentro la mente di una bambina mentre vediamo la bambina stessa subire gli effetti di questa corsa. Concetti complicati resi semplicissimi nel film, idee che scavano nel profondo e mostrano qualcosa fuori dagli schemi dell’animazione commerciale: la necessità della tristezza e come la memoria sia in buona sostanza una forma di accettazione dell’amarezza nella nostra vita. Rappresentare i sentimenti umani rendendoli dei personaggi sembra una soluzione sciocca e puerile, invece nella mani della Pixar diventa una delle soluzioni più ardite e significative dei nostri anni. L’abbraccio finale della famiglia sul pavimento dell’ingresso è al tempo stesso semplice e unico, come se per un attimo si potesse avere l’impressione che mai nessuno prima di loro nella storia del cinema si sia abbracciato alla fine di un’avventura.



4. Drive (2011) di Nicolas Winding Refn

Quando è piombato nelle sale, è stato il momento in cui quasi tutti hanno conosciuto Nicolas Refn, che da più di un decennio imperversava nel cinema europeo con film tra il violento e l’astratto, facendosi notare ai festival fino a trovare (con questo film) un posto in concorso a Cannes. Drive, che ha lanciato anche Ryan Gosling, è diventato un modello per la nuova azione, fatto del contrasto tra stasi e dinamismo, tra esplosione della furia e un tono calmo e astratto che viene dal cinema d’autore. Gli opposti lavorano su una storia d’amore trovando un romanticismo perduto che non si vedeva dai veri noir anni ’40, ma ancora di più Refn azzecca colori fluo, ambienti, font e abbigliamento, fondando la moda e lo stile del cinema cool anni ’10.



3. The Raid: Redemption (2011) di Gareth Evans

Chi non lo ha visto, si è perso un blocco gigantesco del cinema di questi 10 anni. Un regista britannico va in Indonesia e gira un film con attori e atleti indonesiani, cinema d’arti marziali estremo, in cui come spesso capita in Asia gli stunt sono pagati per prendere pugni e cadere davvero. Nel fare questo inizia a sperimentare una maniera completamente diversa di filmare l’azione e le arti marziali, con una videocamera mobile interna all’azione che prende parte a coreografie molto lunghe, elaborate e dotate di una narrazione interna così che non siano mai noiose (cioè, durante il confronto accadono eventi che gli danno un andamento appassionante). Realizza un capolavoro fatto di confronti con una trama esile (un soldato entra con il suo squadrone SWAT in un palazzo per andare a prendere il boss mafioso che sta al cinema, verranno decimati tutti subito tranne lui, ma lui è lì anche per recuperare suo fratello e così continua da solo), in cui niente è come siamo abituati. Di fatto cambia il linguaggio del cinema d’arti marziali facendo sembrare vecchissimo tutto quello che viene prima e imponendo un nuovo standard d’azione, stunt reali, arti marziali e velocità che il cinema americano ha copiato immediatamente. Ora tutta l’azione è figlia di questa incredibile odissea umana e visiva in cui menarsi ha la stessa armonia folle del ballo. Il grande finale due contro uno forse è la più complicata, armoniosa, avvincente e clamorosa sequenza d’arti marziali mai girata.



2. The Tree Of Life (2011) di Terrence Malick

Forse la definizione più giusta sarebbe “film mondo”. L’ambizione folle di girare un’opera che racconti il pianeta, la vita, la storia dell’uomo e dei suoi contrasti basilari, che cosa ci sia alla base del nostro essere umani e dei nostri rapporti diventa paradossalmente un film riuscito. Malick non gira più intorno ai propri temi, ma li prende di petto e con Lubezki (il suo direttore della fotografia) crea una nuova estetica che tutti copieranno non solo nel cinema d’autore, ma anche in quello commerciale. Le luci, il montaggio e la voce fuoricampo di The Tree Of Life si trovano in Arrival come in Man Of Steel. Di fatto, questo titolo e le sue idee visive sono arrivate ovunque. La messa in scena della meditazione o dei sogni o dei ricordi è ormai questa fondata da Malick. Lui, poi, ha cominciato a non far altro che ripetersi, ma questo non toglie che abbia creato qualcosa di nuovo e influente.



1. Mad Max: Fury Road (2015) di George Miller

Nessuno, nemmeno il più ottimista, avrebbe potuto prevedere che evento sarebbe stato Mad Max: Fury Road, sequel fuori continuity di una saga chiusa negli anni ’80. Invece, Miller nel deserto ha girato un film furioso, ha cambiato il personaggio principale facendo diventare Max una spalla ed eleggendo a protagonista una donna, finendo così col dare una lezione a chiunque. In due ore spiattella una mitologia con una dinamica semplice, un lungo inseguimento in cui raccontare una storia, con una difficoltà tecnica tale che ha fatto dire a Steven Soderbergh: “Non capisco come sia possibile che non siano ancora lì nel deserto a cercare di finire il film”. A 70 anni suonati, tra colori saturi, sabbia e pura idealizzazione dei contrasti, il regista ha mostrato la nuova strada del cinema d’azione. Era da Jurassic Park che tutti inseguivano la grafica digitale per creare l’impossibile e stupire il pubblico, lui torna agli stunt con una potenza che ci eravamo dimenticati, utilizzando una storia in funzione della sua realizzazione e mettendo di nuovo l’enfasi sul ritmo e sul tempo, come si trattasse di un lungo videoclip in cui il montaggio ti sorprende sempre. Invece che essere funzionali alla comprensione, i tagli qui raccontano la trama, affermando (finalmente) la centralità delle basi del cinema, quali montaggio e composizione dell’inquadratura.



