E se The Witcher avesse sette stagioni?

23 December 2019 – 16:58

The Witcher, la serie Netflix che qualcuno sperava potesse sostituire nel cuore dei fan del fantasy Il trono di spade, è stata rinnovata per una seconda stagione. Poco più di un mese fa la sua showrunner Lauren Hissrich aveva ventilato la possibilità che la saga del “witcher” Geralt venisse suddivisa in sette stagioni. Con l’annuncio del rinnovo, l’autrice – che per Netflix ha già collaborato per Daredevil e The Umbrella Academy – afferma di sperare di poter dare vita una storia che “abbia la capacità di catturare l’attenzione degli spettatori per più anni”.

L’autrice ha anche aggiunto: “La cosa peggiore che si può fare è concentrare tutte le energie in una stagione senza pensare al futuro e all’evoluzione dei personaggi”. Nello specifico, finora abbiamo incontrato il personaggio interpretato da Henry Cavill, il mutante cacciatore di demoni Geralt di Rivia, la principessa in fuga Cirilla e la potentissima strega Yennefer, tre personaggi uniti da un destino misterioso. Per i fan dei libri da cui è ispirata la serie e i relativi videogame le aspettative sono alte.

La Hissrich ha commentato: “È come camminare sulle uova, devi essere in grado di concepire la direzione che prenderai. Le storie hanno bisogno di un punto di arrivo e di un percorso, ma devono anche lasciare dello spazio affinché le cose possano crescere organicamente e svilupparsi”. E ha anche ammesso: ”La questione delle sette stagioni è esilarante. Sono sicura di aver detto a un certo punto di essere in grado di scrivere materiale per sette stagioni, ma sono sicura che potrei aver dichiarato di poterlo fare anche per venti. Continuerò a scrivere la serie finché avrà senso farlo”.

