Cuba ha un nuovo primo ministro dopo 43 anni

23 December 2019 – 11:45

(foto: Yamil Lage/Getty Images)Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha nominato Manuel Marrero Cruz, finora a capo del ministero del turismo, Primo ministro del paese per la prima volta in più di 40 anni. La figura del premier, infatti, era stata abolita nel 1976 dal leader rivoluzionario Fidel Castro, per poi essere reinserita nell’ordinamento dello stato quest’anno, in seguito all’entrata in vigore di una nuova Costituzione dopo il voto positivo del referendum che si è tenuto a febbraio.

Architetto, 56 anni, Marrero era diventato ministro del Turismo nel 2004, scelto proprio da Fidel Castro. È stato eletto, invece, su proposta del presidente Díaz-Canel, che ha presentato personalmente la sua candidatura lodando il suo operato negli ultimi 15 anni. Ha sottolineato la sua “onestà, capacità di lavorare e lealtà verso il Partito comunista e la rivoluzione”. Adesso, nei panni di Primo ministro, prenderà alcuni degli incarichi finora assolti dal presidente di Cuba, come varie attività amministrative e di supporto. Tuttavia, secondo i media locali, le cose non cambieranno più di tanto, considerato che resteranno il partito comunista e l’esercito a prendere le decisioni più rilevanti.

“La proposta è stata debitamente approvata dall’ufficio politico del partito comunista di Cuba’, ha dichiarato Diaz-Canel al momento della presentazione all’Assemblea nazionale, che l’ha firmata all’unanimità. L’iter è appunto previsto dalla nuova Costituzione. L’obiettivo è quello di istaurare un processo di decentralizzazione e ricambio generazionale portato avanti dal regime con la volontà, però, di mantenere il controllo del partito comunista sull’isola. Dopo l’approvazione, l’ex presidente Raúl Castro, leader del partito, ha stretto la mano di Marrero che adesso, come riporta la Bbc, non è chiaro se continuerà ancora a ricoprire anche il ruolo di ministro del Turismo.

L’ultimo premier cubano è stato Fidel Castro. Quando guidò la rivoluzione comunista nel Paese, rovesciando il governo nel 1959, si autoproclamò Primo ministro di Cuba, mantenendo questo titolo fino al 1976, quando decise di cancellare la posizione di Primo ministro e divenne capo del partito comunista e Presidente dei principali organismi governativi del paese. Nel 2006 Castro, per motivi di salute, trasferì le cariche a suo fratello Raúl, prima di morire nel 2016. Circa due anni fa, Raúl Castro si è dimesso dalla presidenza, ma ha mantenuto il ruolo di leader del partito comunista di Cuba.

