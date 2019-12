Con lo streaming pirata di Star Wars: L’ascesa di Skywalker potrebbero clonarvi la carta di credito

23 December 2019 – 12:15

Quando un evento mediatico attira un elevato numero di utenti, i criminali informatici cercano sempre un modo per approfittarne. È successo con Game Of Thrones, con The Mandalorian e ora è il turno di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

Siccome la possibilità di vedere un film senza pagare il biglietto del cinema attrae tantissimi utenti, i cybercriminali sfruttano i portali che offrono i film piratati in streaming come esca per la diffusione di malware e phishing di informazioni personali online.

I film sono una delle principali forme di intrattenimento a cui gli utenti cercano di accedere gratuitamente, il che crea terreno fertile per gli attacchi informatici. Lo streaming online, i torrent e altri metodi di distribuzione digitale, spesso, violano il copyright dei contenuti, eppure rimangono una popolare fonte di contenuti gratuiti.

I ricercatori di sicurezza dei Kaspersky Lab hanno trovato oltre 30 siti web e profili social che tentavano di eseguire del phishing sugli ignari fan di Star Wars.

Schermata di un sito Web di phishing creato per apparire come un sito Web ufficiale del film (fonte: Kaspersky)I siti truffaldini offrono apparentemente la possibilità di guardare l’ultimo capitolo della saga di Star Wars gratuitamente e comodamente da casa ma, contemporaneamente, eseguono un’azione di raccolta dei dati delle carte di credito degli utenti, sostenendo che tali numeri sono necessari per verificare l’età dell’utente e avviare così lo streaming.

I domini dei siti Web utilizzati per la raccolta di dati personali e la diffusione di file dannosi di solito copiano il nome ufficiale del film e forniscono descrizioni complete e contenuti di supporto, ingannando così gli utenti a credere che il sito Web sia, in qualche modo, collegato al film ufficiale.

Questa pratica prende il nome di “Black SEO” e consente ai criminali informatici di promuovere i siti sui quali effettuano il phishing, facendoli comparire tra i primi risultati forniti dai motori di ricerca.

Nel 2019, Kaspersky ha rilevato 285.103 tentativi di infettare 37.772 utenti che cercavano di guardare i film della saga di Star Wars, con un aumento del 10% rispetto al 2018. Aumento che in parte va attribuito al flop del film su Han Solo uscito nelle sale l’anno scorso.



The post Con lo streaming pirata di Star Wars: L’ascesa di Skywalker potrebbero clonarvi la carta di credito appeared first on Wired.

Fonte: Wired