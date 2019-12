Le 10 app più utili del 2019

È stato calcolato che in media sui nostri smartphone ci sono all’incirca 80 app, ma ne usiamo appena la metà. Quali? La classifica del sito Android Rank riserva poche sorprese: le mappe di Google, Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp… Ecco allora che c’è bisogno di un bel po’ di app utili, pensate per semplificarci la vita, come queste 10 che hanno fatto il botto nel 2019 e che, secondo noi, non resteranno di certo tra quelle inutilizzate del vostro smartphone.

1. Ufirst (gratis per iOs e Android)

Se avesse uno slogan potrebbe essere: basta code! Una volta scaricata, infatti ci geolocalizza ci mostra l’elenco delle strutture pubbliche e private che permettono di staccare virtualmente il numero per la fila e monitorare, ovunque ci si trovi, l’avanzamento della coda da remoto, anche attraverso notifiche sullo smartphone quando si avvicina il nostro turno. Risultato: meno folla nei luoghi pubblici e più tempo per sé.

Too Good To Go2. Too Good To Go (gratis per iOs e Android)

Nata in Danimarca nel 2015 quest’app fa di Troppo buono per essere buttato il suo claim, permettendo a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online a prezzi da last minute il cibo invenduto in “box” che possono costare tra i 2 e i 6 euro per un pasto. Per comprare i prodotti basta geolocalizzarsi, trovare un negozio aderente, ordinare la Magic Box, pagare e andarla a ritirare. In Italia è arrivata quest’anno e per ora funziona a Milano e Roma. Ma presto potrebbe sbarcare in altre città.

3. Filmic Pro (freemium per iOs a Android)

Dopo essere stata citata persino durante il keynote di presentazione dell’iPhone 11, è diventata l’app numero 1 al mondo per chi vuole girare un film con il proprio smartphone, visto che permette tra le altre cose di girare video a 24 fotogrammi al secondo, regolare messa a fuoco ed esposizione e altre opzioni “cinematografiche”.

4. Roomer (gratis per iOs e Android)

Chi è costretto a rinunciare a un soggiorno in hotel, adesso può rivenderlo attraverso quest’app made in Israele, che nel giro di qualche anno è riuscita a ritagliarsi uno spazio tra le grandi app di booking, a colpi di affari. I soggiorni rimessi in vendita costano infatti in media il 30% in meno: una bella chance per chi cerca un buon hotel a prezzi low cost. Unico limite, le date sono fisse e non si possono cambiare, visto che sono la vecchia prenotazione di qualcun altro. Ma il risparmio c’è e si vede.

Satispay5. Satispay (gratis per iOs e Android)

Non è una novità. Ma mai come nel 2019 se n’è parlato tanto, specie dopo che il governo, per spingere gli italiani riottosi verso i pagamenti digitali, aveva escogitato un sistema di pagamenti e cashback copiato paro paro da quello di Satispay, che non solo non ha costi, ma a fronte di una transazione offre spesso agli utenti un piccolo rimborso premio, mentre gli esercenti non pagano commissioni fino a 10 euro (e dopo solo 20 centesimi). Nel frattempo che il metodo fa scuola, l’app veleggia verso il milione di iscritti dopo aver superato gli 800 mila a settembre.

6. Omio (gratis per iOs e Android)

È nata a febbraio dalle ceneri di GoEuro, da cui ha mutuato l’idea: permetterci di trovare subito il mezzo di trasporto più veloce o economico tra treni, autobus e aerei di qualsiasi compagnia e di acquistare il biglietto con pochi clic, senza bisogno di cambiare app. Sta a noi scegliere se ordinare i risultati a seconda del mezzo di trasporto più economico, più rapido o in base all’orario di partenza/arrivo. In Europa la usano già 27 milioni di utenti.

7. Transit (gratis per iOs e Android)

Mostra tutti i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere la nostra destinazione, dalle metro ai servizi di bike sharing – esempio il milanese BikeMi – anche combinandoli tra loro. All’estero offre come opzioni anche i servizi di car sharing e ride sharing come Uber e Lift. Il tutto con una grafica accattivante e facile da comprendere, anche su Apple Watch. Unico limite: per ora in Italia funziona solo a Roma e Milano.

8. Benessere Digitale (gratis per Android)

È l’app di Google per un uso consapevole dello smartphone. Ci mostra la frequenza con cui usiamo le diverse app, il numero di notifiche che riceviamo e quanto frequentemente controlliamo il telefono. Volendo possiamo anche impostare dei limiti relativi alla durata di utilizzo delle app, attivare la funzione Relax che ci ricorda di disconnetterci (almeno) la notte.

WeTaxi9. WeTaxi (gratis per iOs e Android)

In Italia dove c’è penuria di servizi alternativi ai taxi e non tutti i taxi sono dotati di pos, Wetaxi è una boccata d’aria fresca: permette di prenotare il taxi tramite smartphone, sapendo in anticipo il prezzo massimo della corsa, semplicemente inserendo il punto di partenza e di arrivo. Una volta a destinazione, l’app garantisce il pagamento del prezzo più basso tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro; il pagamento può avvenire con ​carta di credito, PayPal, Satispay, portafoglio ricaricabile in app o contanti. Ma la vera, buona notizia è che Wetaxi permette di condividere la corsa con altri utenti con un percorso simile, assicurando ulteriore risparmio economico e limitando allo stesso tempo le emissioni di CO2.

10. Clean World (gratis per iOs e Android)

Una volta installata sul nostro smartphone, ci assumiamo l’impegno di raccogliere rifiuti vari per strada, in spiaggia o in montagna. Per ogni rifiuto raccolto e fotografato otterremo dei crediti virtuali, che in seguito potremo convertire in soldi reali offerti da alcuni sponsor. Una bella idea Made in Italy, creata da un volenteroso ventitreenne: Mattia De Chiara.

