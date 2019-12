La classifica dei 15 migliori Star Wars tra film e serie televisive

21 December 2019 – 7:30

Chiusa la terza trilogia di Star Wars (con L’ascesa di Skywalker, al cinema dal 18 dicembre), è venuto il momento di aggiornare la mega classifica di tutti i titoli dedicati alla galassia di Lucas, dal peggiore al migliore. Ognuno di noi vede quel che vuole in Guerre Stellari, ognuno si aspetta qualcosa di diverso ed è deluso da un aspetto piuttosto che da un altro. È quindi complicato fare una classifica unica di qualcosa riguardo al quale ognuno ha un’opinione radicalmente differente.

Sfoglia gallery

Per riuscirci abbiamo quindi preso in esame, per ogni film o serie, la capacità di rimanere impressi nella memoria collettiva, di introdurre elementi poi diventati canone, di intrattenere anche a un livello epidermico e la coerenza con il mondo di Lucas. Parliamo di un totale di 15 film prodotti (inclusi gli special televisivi e quelli animati) e 9 serie televisive (animate e non), da cui abbiamo scelto i 15 titoli migliori.

15. The Star Wars Holiday Special

C’è un cuore incredibile in questo special natalizio ambientato a casa della famiglia di Chewbecca (con Han Solo), parlato nella loro lingua, con molto materiale d’archivio. Una piccola follia frutto della mania Guerre Stellari che imperava e che oggi appare, al tempo stesso, assurdo, ridicolo e tenerissimo.



14. Solo: A Star Wars Story

Un disastro annunciato. Prima la scelta di Lord e Miller, poi il loro licenziamento, le divergenze creative e l’arrivo di Ron Howard, uomo di sistema, a mettere delle toppe in un film che tutto ha tranne che lo spirito della saga. Se si considera che dovrebbe raccontare del giovane Han Solo, è proprio lo smacco finale.



13. Episodio II – L’attacco dei cloni

Il punto più basso della seconda trilogia è un trionfo di confusione e un miscuglio del peggio che George Lucas aveva in mente per la sua stessa saga. Il conte Dooku è l’unico vero bagliore in un film altrimenti dimenticabile se non proprio dimenticato.



12. Episodio VIII – Gli ultimi Jedi

Il penultimo episodio della saga è una sterzata verso altri lidi, propone un Luke Skywalker stanchissimo e ingarbuglia di molto una trama che pareva lineare, senza però avere la minima capacità di creare qualcosa di nuovo e memorabile nel mondo di Guerre Stellari. E non fa che rendere più difficile la risoluzione di un intreccio (quello di Kylo Ren e Rey).



11. Episodio IX – L’ascesa di Skywalker

Meglio del suo predecessore, è aiutato dalla mano di Abrams a dare una sorte di chiusa a questa nuova storia. Non tutto fila correttamente davvero, ma almeno ci sono delle idee più chiare del solito e personaggi come Kylo Ren trovano un senso.



10. Episodio III – La vendetta dei Sith

È il culmine della seconda trilogia, il momento di massimo interesse in cui Anakin Skywalker passa al lato oscuro, si scontra con Obi Wan Kenobi finendo menomato e indossa il casco per sopravvivere diventando Darth Vader. Contrariamente a ogni altra trilogia, ha il pregio di finire malissimo, con note cupe, il massacro dei jedi e nessuna speranza.



9. Episodio VI – Il ritorno dello Jedi

La prima trilogia ha molti pregi, ma tra questi non rientra la chiusa. L’ultimo dei tre film è decisamente il meno memorabile, è una lunga battaglia con una chiusa abbastanza scontata e che non rende troppa giustizia ai temi e alle suggestioni che i precedenti.



8. Episodio I – La minaccia Fantasma

È stato il momento in cui Guerre Stellari è tornato. Per la prima volta. Il primo film è il migliore della nuova trilogia. Contiene i momenti più significativi (la battaglia tra Obi Wan, Qui Gon e Darth Maul), presenta i nuovi personaggi nella maniera migliore (la principessa Amidala non sarà mai così efficace) e introduce un mondo diverso che, per quanto trabocchi di personaggi secondari discutibili, è al tempo stesso quello della trilogia originale ma diverso.



7. Rogue One: A Star Wars Story

L’episodio retro. Con un’idea fantastica, questo inserto arriva a portare la propria storia fino a pochissimi secondi prima dell’inizio di Episodio IV. Introduce per la prima volta i personaggi ringiovaniti, ha un look anni ’70 impeccabile e il feeling dei grandi film di guerra. Non tocca praticamente mai i personaggi chiave (solo una volta compare Darth Vader ed è all’altezza della fama), ma crea un’aura mistica intorno alla forza che è perfetta.



6. The Clone Wars (film)

È stata la prima forma di sfruttamento sistematica e il primo vero spin-off (c’erano già stati quelli su gli Ewok, ma questo era un’altra storia). Il film serviva da teaser per la serie ovviamente e aveva la furba idea di affiancare ai personaggi della nuova trilogia quelli autonomi della serie. Lo spirito era impeccabile.



5. The Clone Wars (serie)

C’è Dave Filoni dietro questa serie di incredibile successo e longevità, che è forse l’esperimento di universo esteso di maggiore successo. Nonostante una messa in onda travagliata (ma ora dovrebbe ritrovare regolarità su Disney+), si tratta di un prodotto parallelo, che negli anni ha saputo crearsi una propria personalità, all’interno delle regole di Guerre Stellari.



4. Episodio VII – Il risveglio della forza

Di colpo arriva J. J. Abrams e la saga riparte con un film ricalcato su Episodio IV ma completamente diverso per ritmo, tematiche e idee. Non solo diventa una storia pienamente d’azione, non solo scoperchia una protagonista femminile, ben più tosta di Luke Skywalker all’inizio, le affianca una spalla fuoriuscita dall’esercito imperiale, ma mette sul piatto anche Kylo Ren, forse il personaggio più interessante mai presentato nella saga (poi mal gestito e sfruttato), discendente diretto di Vader con il problema di essere tentato dal lato chiaro della forza. Senza contare che include la miglior sequenza d’azione di tutto Guerre Stellari, ovvero l’esordio del Millennium Falcon.



3. Episodio V – L’impero colpisce ancora

Considerato da molti l’episodio più solido è senza dubbio uno dei migliori. Contiene la grande rivelazione della saga, il taglio della mano e la parte più cicciona della trama. Il primo episodio era pensato per essere autoconclusivo, quindi qui viene impostata la grande trama, raccontate le backstory e creato il mood per il finale.

Contiene la seconda frase più nota di tutta la saga.



2. The Mandalorian

Come sia potuto accadere che una delle creazioni più recenti, per giunta appartenente all’universo espanso, in cui (al momento) non sono presenti i personaggi principali del mondo di Guerre Stellari, sia forse il prodotto migliore in assoluto, è un mistero. Jon Favreau e Dave Filoni (di nuovo lui) vanno alla radice western della saga e creano una serie a episodi quasi autoconclusivi uniti da un pretesto narrativo. Ed è perfetta. Poche cose sono state più Guerre Stellari di questa. Se mai si dovesse rifondare un’ennesima, trilogia dovrebbe ripartire da qui.



1. Episodio IV – Una nuova speranza

C’è una ragione se il primo film della saga rimane il più importante e non è la primogenitura. È semmai il fatto che tutto ciò che identifichiamo come il cuore di Guerre Stellari e la sua ortodossia è fondato qui e non nel successivo o nel terzo. Tutto quello che attiene all’atteggiamento nei confronti della forza e dei principi narrativi presi dal cinema western e di samurai sono qui. Ancora di più questo è l’unico film della saga che funziona come un fantasy con cavalieri (jedi), stregoni, principesse, cavalieri neri, castelli da espugnare e creature.

Contiene praticamente tutto il citabile riguardo Guerre Stellari, e un buon 70% dei momenti più iconici e impressionanti. Infine è l’unico in cui Alec Guinness abbia un ruolo sostanzioso e da solo dona alla forza una personalità e un’aurea credibile e spirituale.



The post La classifica dei 15 migliori Star Wars tra film e serie televisive appeared first on Wired.

Fonte: Wired