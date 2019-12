10 sex toys perfetti per la giornata mondiale dell’orgasmo

21 December 2019 – 7:07

Non prendete impegni, oggi è il Global Orgasm for Peace Day, la giornata mondiale dell’orgasmo per la pace in terra. Quindi l’unico appuntamento che dovrete contemplare è quello con il piacere.

Per festeggiare alla grande la ricorrenza dell’estasi sessuale, abbiamo selezionato 10 sex toys che ve la faranno conoscere di persona. Tutte diavolerie hi-tech e un po’ nerd come piacciono a noi, s’intende. Dal simulatore di sesso orale che combina la tecnologia IntelliSense e SenseTouch per rendere il dispositivo adattivo e personalizzare il piacere in maniera automatica fino all’ovetto vibrante collegato via app allo smartphone (proprio o del partner, che potrà così gestire il piacere da remoto), le proposte calienti sono tante. Sfogliate la gallery per scoprire i 10 sex toys più estasianti in commercio.

Fonte: Wired