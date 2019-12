Vuoi migliorare le prestazioni della Tesla? Scarica l’aggiornamento

20 Dicembre 2019 – 18:03

Tesla Model 3 | Credit: TeslaElon Musk ha plasmato la Tesla a sua immagine e somiglianza ed è riuscito a spostare il focus aziendale dall’ambientalismo alle prestazioni, rendendo le auto elettriche terribilmente cool. E sotto quest’ottica deve essere visto l’Acceleration Boost, il nuovo aggiornamento OTA (over the air) che costa 2000 dollari e che, una volta installato, fa scendere a 3,9 secondi il tempo impiegato da una Model 3 Dual Motor Long Range per passare da 0 a 100 km/h (il tempo originale era di 4,4 secondi). L’aggiornamento, attualmente disponibile solo per i possessori del modello 3 Dual Motor Long Range, per essere installato richiede l’ultima versione del software, la 2019.40.2.

L’update dimostra ancora una volta che le differenze tra la Tesla Model 3 Performance e la Dual Motor sono soprattutto a livello software; il motore (l’hardware) è praticamente lo stesso su entrambi i modelli. Acquistando l’update, la differenza di accelerazione con la Performance, che scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, si assottiglia di molto.

Il sito Electrek ha riportato i risultati dei test effettuati dall’utente Reddit Wugz, il quale ha misurato la potenza e l’accelerazione della sua Model 3 Dual Motor, pre e post aggiornamento “Acceleration Boost”, constatando che l’elettrica è passata da 333 kW (447 cavalli) di potenza di picco, con uno 0-100 di poco meno di 4,2 secondi, a 371 kW (497 cv), con un incremento di 50 cavalli di potenza, corrispondente a circa l’11% in più.

Il test può essere considerato attendibile poiché l’utente per eseguirlo ha utilizzato direttamente i dati provenienti dal CAN bus (la porta diagnostica presente in ogni auto che può essere utilizzata per leggere i dati direttamente dal computer della vettura) della Model 3. Risulta oltremodo interessante constatare che il futuro dell’auto si giocherà anche a suon di aggiornamenti OTA. L’era dell’auto-smartphone è appena iniziata.

