The Witcher può davvero ambire al successo di Game of Thrones? La risposta nel podcast Wired Play

20 December 2019 – 6:00

Il mondo creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski sbarca su Netflix dal 2o dicembre, con la serie tv fantasy The Witcher si vuole provare a replicare il successo di Game of Thrones. In un mondo di magia e intrighi politici, la storia ruota attorno a tre personaggi: il cacciatore di mostri Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill, un mutante di poche parole e con poteri speciali, la principessa Cir (Freya Allan), alle prese con un’imminente guerra, e la maga Yennefer (Anya Chalotra), pronta a tutto pur di conquistare potere.



La serie tv si ispira direttamente ai racconti e romanzi di grande successo scritti da Sapkowski (che abbiamo intervistato a Lucca Comics & Games), tradotti in tutto il mondo e pubblicati in Italia da Editrice Nord. Ma l’universo di Geralt non si ferma qui, perché sono celebri anche i videogiochi (tra cui The Witcher 3: The Wild Hunt, reputato uno dei migliori videogame degli ultimi decenni).

Riuscirà The Witcher a spodestare Il trono di spade nel cuore degli amanti del fantasy? Vi rispondono (senza spoiler) Andrea Gentile e Paolo Armelli, nel nuovo episodio del nostro podcast Wired Play, parlando di tutto ciò che gira attorno alle creature di Andrzej Sapkowski.

The post The Witcher può davvero ambire al successo di Game of Thrones? La risposta nel podcast Wired Play appeared first on Wired.

Fonte: Wired