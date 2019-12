Quanto costa alle assicurazioni il cambiamento climatico

20 Dicembre 2019 – 9:03

Assicurazioni e climate change: casa devastata dall’uragano Irma (ph: Paul Brenna, Pixabay)Tempeste tropicali a latitudini mediterranee, estati che durano fino a ottobre inoltrato, inverni ridotti a poche settimane. La maggioranza degli scienziati ritiene che il modello di sviluppo perseguito dall’umanità abbia contribuito in maniera decisiva all’aumento in frequenza e intensità di fenomeni climatici estremi.

Le politiche di sostenibilità ambientale delle aziende, quando esistono, spalmano il cambiamento su orizzonti decennali: si comincia con passi prudenti per arrivare, lentamente, a coinvolgere metodi produttivi, organizzativi, di approvvigionamento. Ma c’è un settore economico di primo piano che ha urgenza di affrontare il problema nell’immediato e nella maniera più radicale possibile. La ragione è economica, ça va sans dire. Si tratta delle assicurazioni.

Vaia, la furia dello scirocco in Veneto

Nell’ottobre 2018 la tempesta Vaia devastò Veneto e Friuli. Quattordici milioni di alberi abbattuti in quattro giorni, quasi 2,5 miliardi di euro di danni. Venti che soffiavano a oltre 200 chilometri orari, comuni sconvolti da frane e allagamenti. “Solo sull’Everest ho visto raffiche del genere”, commentò Reinhold Messner di fronte allo scempio. Il Nordest è tornato bersaglio nel 2019: le immagini dell’acqua alta record a Venezia hanno fatto il giro delle emittenti, mostrando al mondo nel modo più drammatico cosa potrebbe accadere alle città costiere con l’innalzamento delle maree.

“C’è una provata correlazione tra l’incremento della CO2 di origine umana e quello dei fenomeni atmosferici estremi – spiega Antonio Brunori, segretario di Pefc Italia (Programme for endorsement of forest certification) e dottore forestale -. La tempesta di vento Vaia, che ha abbattuto oltre 42.500 ettari di foresta alpina, è un evento che consegue alla inusuale temperatura del Mediterraneo a fine ottobre, aumentata di 4,5 gradi. Un innalzamento che ha provocato e provocherà ancora più inusuali venti di scirocco a fine autunno. Il mutamento del clima è già una realtà: se non vogliamo trasferire il problema alla prossima generazione, dobbiamo cambiare da subito”.

Il climate change, oltre alla fisionomia dei territori, sta modificando anche le economie. In Australia la siccità, quest’anno, ha raggiunto il picco da un secolo a questa parte. La mancanza di acqua ha generato un’impennata di richieste di risarcimento; ma il paese, di gran lunga il primo produttore di lana al mondo, ormai è costretto a vendere all’estero centinaia di migliaia di pregiate pecore merino perché nutrirle è diventato impossibile, data la penuria di pascoli. Tra i maggiori acquirenti la Cina, dove una recrudescenza dell’influenza suina ha innalzato la domanda di fonti proteiche alternative. Gli ovini, in Asia, non saranno più tosati, ma mangiati.

Non va meglio in America. La California brucia ogni estate, mentre uragani come Dorian e Barry – per citare due esempi recenti – flagellano gli stati meridionali come Carolina e Arkansas, dove le precipitazioni di luglio sono state le più intense mai registrate. Tra il 1970 e il 2015, raccontano le statistiche, negli USA si è verificata una media di 5 disastri l’anno: tra il 2016 e il 2018 la media è salita a 15. E le previsioni diventano sempre più difficili: i dati che governano i modelli meteorologici applicati dai supercomputer non sono aggiornati.

Danni per miliardi

L’impatto delle devastazioni si traduce in risarcimenti miliardari. Le società di assicurazione, e più ancora i grandi riassicuratori internazionali (che coprono dai rischi le altre compagnie), soffrono.

Ma oltre a occuparsi di previdenza, molti istituti rivestono il doppio ruolo di asset manager. Azionisti di alcune tra le aziende più inquinanti del mondo, si trovano ad alimentare un circolo vizioso: da una parte ci sono i guadagni dovuti agli investimenti in società ad alto impatto ambientale (ma redditizie); dall’altro, gli esborsi dovuti ai fenomeni climatici estremi.

Le perdite assicurate sono aumentate di 20 volte a partire dagli anni Settanta: nell’ultimo decennio la media è stata di 65 miliardi di dollari l’anno, ma il 2018 – relativamente privo di fenomeni meteo estremi – ha totalizzato 85 miliardi.

L’aumento dei premi non basta a compensare gli esborsi. Alcuni rischi potrebbero, col tempo, diventare inassicurabili. E dove il mercato non riesce a trovare un punto di equilibrio intervengono le autorità pubbliche. In Gran Bretagna, dove un sesto delle abitazioni è a rischio inondazione, società e governo hanno messo in piedi Flood Re, strumento di riassicurazione per permettere alle compagnie di offrire polizze a prezzi abbordabili quando sarebbe antieconomico farlo. Lo schema interviene quando l’allagamento si verifica, rimborsando all’assicurazione l’importo liquidato. In campo ci sono 180 milioni di sterline.

Non è detto che basti, e ai piani alti qualcuno ha cominciato ad accorgersi del corto circuito ambientale. Il timore è che possa saltare il banco. “I grandi riassicuratori internazionali hanno perso parecchio denaro con le alluvioni in Europa degli anni scorsi – rileva Pietro Negri, responsabile sostenibilità di Ania, Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici -. Per questo l’approccio delle grandi compagnie sta cambiando: si sta passando dalla riparazione alla prevenzione dei rischi”. Generali, per esempio, ha dichiarato che nei prossimi due anni dismetterà la sua partecipazione azionaria in alcune società estrattive in Polonia. Non è la sola.

Sostenibilità oltre il marketing

L’attenzione all’ecologia e la nuova corrente etica hanno provocato un inasprimento dei controlli da parte delle agenzie governative, diventati via via più severi. I complessi intrecci finanziari rendono sempre più rischioso detenere in portafoglio titoli di imprese inquinanti, per via delle multe miliardarie e dei danni di immagine derivanti da politiche inappropriate. Volkswagen e il Dieselgate sono un esempio.

“Finalmente i temi legati alla Csr (Corporate social responsibility, ndr) non si limitano all’aspetto narrativo ma sono diventati uno strumento di lavoro per i board, che cominciano a integrare la sostenibilità nei propri piani strategici”, chiosa Negri. E aggiunge: “Le indagini di mercato registrano un crescente numero di consumatori disposto a rinunciare a una parte del proprio rendimento finanziario o assicurativo se il prodotto che intendono acquistare fosse orientato alla sostenibilità”.

Persino le banche hanno scoperto che il green conviene. “Chi investe in pannelli solari o coibentazione è un cliente meno rischioso per un mutuo, che si tratti di acquisto o ristrutturazione”, spiega Luca Bertalot, segretario generale di Emf (European mortgage federation): “Il valore della casa aumenta, e, in più, risparmiando in bolletta, cresce anche la disponibilità finanziaria”. Il consumatore di guadagna tassi ridotti, dato il profilo di rischio più basso. Un mercato ampio: nell’Unione europa ci sono 220 milioni di abitazioni che devono essere ristrutturate, e le banche che stanno preparando strumenti ad hoc sono già cinquanta.

