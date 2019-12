Perché la localizzazione degli smartphone è inquietante

20 Dicembre 2019 – 15:42

(Foto: The New York Times)Il New York Times ha messo le mani su un preoccupante quanto immenso database contenente 50 miliardi di ping di localizzazione geografica che interessa qualcosa come 12 milioni di utenti americani. Secondo quanto riportato dal giornale della Grande Mela, il periodo interessato è peraltro molto breve, soltanto tra il 2016 e il 2017.

Un esempio lampante e esplicito di quanto si sottovaluta l’entità e la potenziale pericolosità della condivisione pressoché costante della posizione geografica dei cellulari. Il Nyt ha anche realizzato un’interessante rappresentazione grafica del tracciamento della posizione e il risultato è davvero inquietante come si può osservare nella schermata in testa.

L’immagine riguarda la zona circoscritta alla stazione Grand Central Terminal di New York, una delle città interessate dal database, assieme a Washington D.C., San Francisco e molte altre. Sondando i dati si sono per esempio contati 12 utenti entrare nella Playboy Mansion e altri visitare le proprietà di celebrità come Johnny Depp, Tiger Woods e Arnold Schwarzenegger.

Non è una novità che gli smartphone condividano la posizione geografica, ma quel che traspare dal report del New York Times va più in profondità perché racconta che in ogni istante vengono tracciati i movimenti dei cellulari (dunque, anche dei proprietari) e condivisi con molte aziende, una buona parte delle quali non è nemmeno regolamentata. La ciliegina sulla torta è che tutti questi ping vengono poi salvati in database gargantueschi come quello al centro del reportage.

Come funziona il metodo utilizzato per tracciare gli utenti? In modo molto semplice e, purtroppo, legale. Il ping si può intendere come una sorta di eco dato che il network invia una richiesta al dispositivo che risponde con un’informazione. In questo caso, è come se rispondesse “Sono qui”. Registrando i vari ping si avrà un percorso che determina spostamenti, pattern che si replicano, tutte informazioni molto preziose a livello statistico e di indagini commerciali perché in tempo reale è come se si osservasse un micromondo dove tutto è sotto controllo e decifrabile all’istante.

Tutto questo non va contro la privacy? No, perché è l’utente che decide di farsi localizzare e di lasciare che poi questi dati vadano a zonzo per l’etere. Il momento in cui si decide di auto-paparazzarsi è quando si accettano i permessi alle applicazioni scaricate, in questo caso relativamente alla posizione geografica. Un motivo importantissimo in più per pensarci due volte prima di premere a cuor leggero “Ok” anche per giochini o applicazioni che nulla c’entrerebbero con l’attivazione del gps.

Infine, il punto più inquietante. Il New York Times sottolinea come la raccolta di questi dati sia anonima dunque non si hanno corrispondenze tra i vari puntini sulle mappe e un’identità oppure un numero telefonico. Tuttavia, entra in gioco la routine: se un determinato dispositivo sviluppa ping regolari ogni giorno, è verosimile che quello sia il percorso casa-lavoro-casa o casa-scuola-casa, rendendo potenzialmente identificabili gli utenti.

Insomma, è meglio pensarci bene prima di acconsentire a condividere la propria posizione se non con le app che lo necessitano davvero. La sicurezza personale inizia proprio da qui.

