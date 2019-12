Nuova multa per Google, pagherà 150 milioni di euro per abuso di posizione dominante

20 Dicembre 2019 – 20:28

Per Google non è certo il modo migliore per chiudere l’anno in Francia. L’Autorità francese per la Concorrenza ha inflitto una multa da 150 milioni di euro (circa 166 milioni di dollari) al colosso di Mountain View per abuso di posizione dominante per quanto riguarda gli annunci online.Continua a leggere



Per Google non è certo il modo migliore per chiudere l’anno in Francia. L’Autorità francese per la Concorrenza ha inflitto una multa da 150 milioni di euro (circa 166 milioni di dollari) al colosso di Mountain View per abuso di posizione dominante per quanto riguarda gli annunci online.

Continua a leggere Per Google non è certo il modo migliore per chiudere l’anno in Francia. L’Autorità francese per la Concorrenza ha inflitto una multa da 150 milioni di euro (circa 166 milioni di dollari) al colosso di Mountain View per abuso di posizione dominante per quanto riguarda gli annunci online.

Fonte: Fanpage Tech