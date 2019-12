La Scozia non sarà la Catalogna britannica: sarà più facile

(Foto: Andrew Milligan/PA Wire)La Brexit ha la strada spianata da una maggioranza mostruosa di 80 seggi alla Camera dei Comuni. Per questo, secondo la regina che ieri ha letto il programma conservatore nel “discorso” d’insediamento del nuovo esecutivo, va completata nel più breve tempo possibile. In effetti già oggi dovrebbe arrivare il primo voto sull’accordo raggiunto dal premier Boris Johnson con l’Unione Europa. Entro il 31 gennaio altri due passaggi alla Camera dei Lord e di nuovo ai Comuni. Dopo una lunga separazione, il divorzio arriverà più rapidamente di quanto potessimo immaginare. Goodbye.

In parallelo, e forse ancora prima di quanto si pensasse, spunteranno le prime spine nel fianco all’esecutivo ma più in generale alla tenuta del paese: Brexit, infatti, è stato un fantasma, una coperta propagandistica, un velo di noia per tutto ciò di assai poco noioso che ne scaturirà. Anzitutto per l’integrità territoriale della Gran Bretagna. Il parlamento scozzese ha infatti già partorito un disegno di legge che attribuirebbe a Edimburgo, anziché a Londra, il potere di indire altri referendum sull’indipendenza. C’è da ricordare che i risultati delle elezioni generali, in Scozia, sono stati come sempre schiaccianti: il Partito nazionale della premier Nicola Sturgeon ha infatti vinto in 48 seggi sui 59 dell’area, ai soliti elevatissimi livelli e a un soffio dal record dei 56 di quattro anni prima.

Il problema è solo formale ma per questo promette di avviare una battaglia democratica epocale: lo Scotland Act del 1998, che ha concesso autonomia alla Scozia, dev’essere modificato per allargare i poteri dell’esecutivo locale e consentirgli l’indizione di un referendum perfettamente legale, prerogativa al momento riservata a Londra. Se Johnson ha già chiarito di non pensarci neanche, a un’altra consultazione dopo quella del 2014, il rischio è costruire un’altra Catalogna. Ma senza tutto quello che c’è intorno. Quindi con un quadro molto più lineare. E con sviluppi ben diversi e forse più felici per gli indipendentisti.

Quando il Regno Unito sarà uscito dall’Ue, l’autodeterminazione scozzese e una eventuale seguente richiesta di (ri)adesione all’Unione non metteranno infatti in difficoltà Bruxelles come accade oggi con Barcellona, dove la Commissione e le autorità continentali non possono evidentemente fornire alcuna sponda a quello che è a tutti gli effetti un movimento secessionista interno a un paese membro. Certo rimarranno da tutelare gli equilibri e gli accordi commerciali ma nessuno può dire in questo momento, di fronte a un voto netto per l’autonomia, come si comporteranno Commissione e Parlamento Ue. E soprattutto cosa succederà una volta innescata la girandola centrifuga britannica, tenendo anche a mente la bomba a orologeria delle due Irlande – con un confine marittimo che sembra più nella testa dei negoziatori che una possibilità concreta – e di una possibile recrudescenza terroristica in Ulster.

Il documento di Sturgeon s’intitola “Il diritto della Scozia di scegliere” ed elenca in quaranta pagine le ragioni per cui il secondo referendum sull’indipendenza è “giusto e democratico”. La leader ha ragioni da vendere: il voto del 2014, perso dal Sì per 400mila voti, era inficiato dal rischio Catalogna, come detto, e ovviamente dalla possibilità di rimanere paradossalmente esclusi dall’Unione, che non avrebbe mai accettato di avviare colloqui e partenariati di alcun tipo con un territorio separatista. Insomma, fu un voto di testa e di calcolo, più che di cuore e di futuro. Adesso è tutto il contrario, con la Brexit è un altro mondo: è Londra che ha trascinato fuori una regione europeista, verso un panorama economico tutto da riscrivere. Nello sciagurato referendum del 2016 due terzi degli elettori scozzesi avevano votato per il “Remain”. Poco da aggiungere, a meno di un improvviso impazzimento degli scozzesi o di un forcing clamoroso dei conservatori in termini di lusinghe e investimenti, per fiaccare la compattezza dello Snp.

È dunque sensato che gli scozzesi ottengano un altro voto invece di essere espulsi a forza dall’Ue. La Scottexit, o come vogliamo chiamarla, sarà il nuovo calvario quotidiano di Johnson (non a caso Sturgeon ha scelto proprio il giorno del discorso della regina e dell’inaugurazione del nuovo parlamento) ma, ben più che la Brexit intera, per la casa reale. D’altronde il Regno Unito è nato il 22 luglio 1706 dal matrimonio fra regno d’Inghilterra e regno di Scozia, senza contare la precedente epopea della dinastia Stuart e in particolare Giacomo VI, primo unificatore delle corone. Nato a Edimburgo.

