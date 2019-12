La Grande Muraglia cinese coperta di neve non è per niente male

20 December 2019 – 11:42

Una piccola spolverata di neve: tanto è bastato per rendere il tratto della Grande Muraglia Cinese nella contea di Luaping, nella provincia dell’Hebei, ancora più suggestivo e incantato.

Le foto catturate in questi giorni sembrano l’ambientazione perfetta di una fiaba: le linee della celebre costruzione, smussate dal sottile strato di neve, si stagliano sul cielo blu, lungo paesaggi in cui il verde degli alberi accoglie macchie difformi di bianco. La tentazione a cambiare l’immagine di sfondo del desktop è forte: resistere, come dicevano, non serve a niente.

